La Juventus ha ufficialmente iniziato la preparazione estiva il 10 luglio alla Continassa e successivamente partirà per la tourneé asiatica nella quale disputerà alcuni match dell'International Champions Cup.

La dirigenza bianconera intanto prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per fare il definitivo salto di qualità soprattutto in Champions League. Si attende entro il weekend la possibile definizione della trattativa che dovrebbe portare De Ligt a Torino, acquisto ritenuto dalla maggior parte degli addetti dei lavori come il migliore, almeno attualmente, di questa sessione di Calciomercato di Serie A, qualora si concretizzasse.

Da luglio gli acquisti ufficializzati dalla Juventus sono: Luca Pellegrini dalla Roma, Ramsey dall'Arsenal e Rabiot dal Paris Saint Germain (entrambi i centrocampisti arrivati a parametro zero), Demiral dal Sassuolo e Gigi Buffon, anche lui a parametro zero dopo l'esperienza al Paris Saint Germain. E proprio sul portiere campione del mondo con la nazionale italiana del 2006 ci sono interessanti indiscrezioni rilasciate dal Daily Mail, un vero e proprio retroscena di mercato.

Juventus, Buffon avrebbe rifiutato United e City

Secondo il Daily Mail, Gianluigi Buffon avrebbe rifiutato offerte da parte del Manchester United e del Manchester City che cercavano i vice rispettivamente di De Gea e di Ederson.

La volontà di ritornare in bianconero, definita dal portiere 'una seconda casa' e 'una famiglia' è stata più forte, con l'idea da parte di Buffon di chiudere la carriera in bianconero e probabilmente diventare un dirigente della Juventus.

Come è noto il portiere ha firmato un contratto annuale ed è pronto a superare il record di presenze in Serie A detenuto da Paolo Maldini, bandiera e attualmente direttore generale del Milan. Inoltre dovrebbe giocare tutte le partite di Coppa Italia ed alcuni match di Champions League. L'apporto di Buffon sarà molto utile anche per lo spogliatoio della Juventus.

Il mercato della Juventus

Gianluigi Buffon sarà il secondo portiere della Juventus dietro a Szczesny, mentre è in partenza Mattia Perin, che piace ad alcune società portoghesi e alla Lazio.

La cessione dell'ex Genoa non dovrebbe essere la sola: gli altri indiziati a lasciare Torino sono Joao Cancelo (Manchester City e Bayern Monaco), Khedira (Stati Uniti o Germania) Matuidi, Higuain (piace alla Roma), Mandzukic (Borussia Dortmund) e Kean, che potrebbe essere inserito nella trattativa che dovrebbe portare De Ligt alla Juventus. Proprio a tal riguardo si attendono importanti novità sul possibile arrivo del difensore centrale, che potrebbe concretizzarsi entro questa settimana.

L'idea della Juventus sarebbe quella di portare De Ligt già nella tournée asiatica che inizierà fine settimana prossima.