Sono già arrivate importanti operazioni di mercato per la Juventus in questo inizio luglio: dopo Ramsey dall'Arsenal, la Juventus ha ufficializzato gli acquisti del terzino sinistro Luca Pellegrini dalla Roma e di Adrien Rabiot, centrocampista in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain.

In questa giornata del 4 luglio sono previste le visite mediche di Gianluigi Buffon che quindi diventerà probabilmente il secondo portiere della Juventus, con l'inevitabile cessione di Perin.

La Juve però dovrà necessariamente cedere qualche suo pezzo pregiato per finanziare un mercato in entrata importante, soprattutto in vista del probabile acquisto del difensore centrale olandese De Ligt. I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi, si va dal terzino destro Joao Cancelo, ai centrocampisti Khedira e Matuidi, fino ad arrivare alle punte Higuain e Mandzukic. E proprio il croato potrebbe inserito in un'importante scambio di mercato con il Manchester United come lasciare intuire le indiscrezioni di mercato di alcuni media sportivi.

Juventus, possibile cessione di Mandzukic per arrivare a Darmian

Secondo le ultime indiscrezioni, la punta della Juventus Mario Mandzukic potrebbe essere un'importante pedina scambio per arrivare al terzino del Manchester United Matteo Darmian. Come è noto la Juventus, dopo la cessione di Spinazzola alla Roma e quella probabile di Joao Cancelo (piace a Manchester City e Bayern Monaco), è alla ricerca di terzini che possano garantire affidabilità non solo dal punto di vista offensivo ma anche difensivo.

Attualmente i terzini in rosa sono Alex Sandro, Pellegrini (che potrebbe però andare via in prestito, interessa al Cagliari), Joao Cancelo (che sarebbe in partenza) e De Sciglio. Il possibile arrivo di Darmian potrebbe quindi essere molto utile, considerando anche che può giocare su entrambi le fasce. Per quanto riguarda Mandzukic, l'abbondanza di prime punte nella Juventus (Cristiano Ronaldo, Higuain, Kean e appunto il croato) potrebbe facilitare la sua cessione.

Il mercato della Juventus

La Juventus, come dicevamo, lavora anche alle cessioni: ad esempio Khedira potrebbe lasciare Torino per una nuova esperienza professionale, magari negli Stati Uniti o in Germania.

Per quanto riguarda Matuidi, il francese ha il contratto in scadenza nel 2020 e per restare dovrà necessariamente rinnovare, per non rischiare di perderlo la prossima stagione a parametro zero.

Altro possibile partente è Gonzalo Higuain: il fratello procuratore ha confermato la volontà dell'argentino di continuare a giocare nella Juventus, ma secondo le ultime indiscrezioni, la volontà della dirigenza bianconera è quella di cedere la punta argentina.