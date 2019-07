Le voci che spingerebbero Suso a Roma continuano ad accumularsi, dato che lo spagnolo potrebbe lasciare i rossoneri quest'estate. Per il Milan, una scelta dovrà essere fatta presto, visto che i giallorossi sono pronti a fare un'offerta. Di fatto, la Roma ha identificato Suso come il sostituto perfetto per El Shaarawy, che è stato venduto all'inizio di questo mese per una cifra di 16 milioni di euro.

Pubblicità

Pubblicità

Pertanto, sono pronti a fare un'offerta per lo spagnolo, nonostante le elevate richieste dei rossoneri (circa 35 milioni di euro). Il direttore sportivo Petrachi ha messo a punto diverse soluzioni che potrebbero aiutare a ridurre la parte in denaro del trasferimento, come riportato da Calciomercato.com. Nell'offerta, i giallorossi sono disposti a includere o Defrel o Schick, due giocatori che piacciono a Giampaolo.

Pubblicità

Se il Milan decidesse di scegliere Gregoire Defrel, i romanisti sono pronti a mettere 15 milioni di euro sul tavolo, mentre l'inclusione di Patrick Schick ridurrebbe l'offerta in denaro a 8-10 milioni di euro.

Milan, c'è una terza proposta giallorossa

La Roma vuole a tutti i costi il cartellino dello spagnolo Jesus Suso e sarebbe disposta a rinunciare ad uno degli acquisti più costosi dello scorso mercato, Javier Pastore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A Milan

Il 30enne è arrivato alla Roma lo scorso anno per sostituire Radja Nainggolan che passò all'Inter in cambio dei cartellini di Zaniolo e Santon. Pastore ha vinto cinque titoli nel suo precedente club, alcuni da protagonista, ma l'arrivo di Emery segnò praticamente la fine del suo percorso al Paris Saint Germain. La stagione appena trascorsa a Roma non è andata però come il fantasista argentino si era immaginato, anche a causa di diversi infortuni.

Con i giallorossi infatti ha disputato in totale 17 gare e realizzando 4 reti venendo ricordato solo per qualche fantastico gol di tacco realizzato nel corso della stagione. Secondo quanto riportato da 'tuttomercatoweb' la Roma farebbe sul serio per Suso e avrebbe messo sul piatto il cartellino dell'argentino Pastore che si inserirebbe perfettamente nel 4-3-1-2 di Marco Giampaolo.

Mercato Milan, c'è De Rossi dietro l'attesa per Veretout?

Continua lo stallo tra Milan e Roma per Jordan Veretout, con la distanza tra le offerte che non è molto ampia: i rossoneri hanno offerto € 15 milioni più € 2 milioni di bonus, mentre i giallorossi hanno offerto € 18 milioni.

Pubblicità

Anche se la Roma ha offerto a Veretout un contratto migliore dal punto di vista finanziario (3 milioni di euro a stagione rispetto all'offerta milanese di 2,5 milioni di euro più bonus), il francese sembra voler unirsi ai rossoneri. Nei prossimi giorni, ci si aspetta che il Milan aumenti l'offerta. Tuttavia, la posizione rossonera dipende anche da Biglia, che è accostato ad un trasferimento alla Fiorentina.

Pubblicità

La Viola deve ancora decidere se vuole l'argentino, visto che sta aspettando la decisione di De Rossi. Se il veterano italiano decidesse di ritirarsi, allora Biglia sarebbe improvvisamente un nome caldo per la Fiorentina, e questo potrebbe sbloccare le trattative tra le due parti per Veretout.