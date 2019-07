Prosegue il Calciomercato del Milan, che è alla ricerca di uno o due centrocampisti di qualità e di un difensore centrale. Secondo la 'Gazzetta Dello Sport', Gaston Pereiro sarebbe stato offerto ai rossoneri. Il giocatore uruguaiano è nato a Montevideo l'11 Giugno del 1995 ed ha già esordito con la nazionale dell'Uruguay con la quale ha già realizzato quattro reti. Il club italiano ha già Paquetà e ha recentemente annunciato l'acquisto di Krunic.

Pubblicità

Pubblicità

Quindi il ruolo di centrocampista offensivo è già abbastanza fornito, ma, visto il potenziale del giocatore del PSV Eindhoven, non è detto che non ci possa essere un altro acquisto, anche perché il giocatore all'occorrenza potrebbe essere utilizzato anche come ala. Pereiro ha avuto un rendimento molto alto nelle sue quattro stagioni al PSV. In Olanda si è affermato come una vera e propria star e l'occasione potrebbe essere data dal suo basso valore di mercato, visto che il suo contratto scade in appena un anno.

Pubblicità

Si ritiene che il prezzo del suo cartellino sia di 15 milioni di euro, peraltro negoziabili. Tuttavia, Boban non vedrebbe Pereiro come una priorità. L'attenzione del Milan, in questo momento, è su altri obiettivi come Veretout e Bennacer.

Milan, nome nuovo per la difesa: interessamento per Pezzella

I rossoneri sono molto interessati a regalare al nuovo allenatore Marco Giampaolo un altro difensore centrale per aiutare il compagno Alessio Romagnoli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Milan Calciomercato

Ozan Kabak sembrava essere l'obiettivo principale, ma ha finito per unirsi allo Schalke, mentre il trasferimento di Dejan Lovren potrebbe essere molto costoso. Secondo MilanNews.it, l'agente Martin Guastadisegno ha incontrato mercoledì i dirigenti del Milan per discutere di un possibile trasferimento di Pezzella. Il nazionale argentino è valutato 20 milioni di euro, ed è arrivato a Firenze dal Real Betis nel 2017. Il 27enne ha collezionato 32 presenze con la Fiorentina nella scorsa stagione in Serie A ed ha contribuito ad evitare la retrocessione dei viola.

Calciomercato Milan, è fatta per Bennacer

Dopo due giorni di trattative in stallo, il Milan ha risolto le differenze tra quello che chiedevano gli agenti di Ismaël Bennacer e il club. I rossoneri e Bennacer avevano delle divergenze sulle condizioni contrattuali, mentre Milan ed Empoli erano già d'accordo sul trasferimento. Nella trasmissione Calciomercato L'Originale, Gianluca Di Marzio ha riferito che il Milan e l'entourage del giocatore avevano trovato un accordo.

Pubblicità

Il passo successivo è ora quello di definire tutti i dettagli e, sempre secondo il giornalista di Sky, sarà fatto entro domani sera. Il prezzo di vendita di Bennacer sarà di 16 milioni di euro più uno di bonus. Il centrocampista potrebbe svolgere le visite mediche e firmerà il contratto quando tornerà dalla Coppa d'Africa.