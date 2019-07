La Juventus è pronta a partire per la tournée asiatica dove sarà impegnata in alcuni match dell'International Champions Cup. L'idea della dirigenza bianconera è di velocizzare la trattativa che dovrebbe portare De Ligt a Torino, così da poterlo utilizzare già nelle amichevoli asiatiche. Fra i match che la Juventus affronterà in terra asiatica, i bianconeri giocheranno anche contro l'Inter, che invece ha deciso di lasciare a casa Mauro Icardi.

La punta argentina ha già lasciato il ritiro a Lugano e si allenerà a Milano, segno evidente della distanza fra il giocatore e la società di Suning. L'idea dell'Inter è cederlo ma, secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Sky, il giocatore avrebbe rifiutato l'offerta del Napoli. L'argentino vuole solo una squadra.

Juventus, Icardi vuole solo i bianconeri

Secondo Sky la punta argentina Mauro Icardi vuole solo la Juventus.

L'argentino molto probabilmente lascerà l'Inter, in quanto ritenuto fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte ma l'unica alternativa da lui gradita sarebbero solo i bianconeri. Secondo Sky la volontà dell'argentino è evidente e i recenti viaggi di Paratici e Agnelli (secondo alcune indiscrezioni, il presidente avrebbe incontrato Giuffrida, l'intermediario che curerebbe il trasferimento di Icardi) confermerebbero anche l'interesse della Juventus nell'investire sull'argentino.

La valutazione dell'Inter è di almeno 60 milioni di euro, alla quale la Juventus non vorrebbe arrivare. L'idea della dirigenza bianconera sarebbe quella di attendere fine mercato per promuovere un'offerta al ribasso per l'argentino. Secondo Sport Mediaset potrebbe esserci anche uno scambio fra Icardi e Kean, con l'aggiunta di un'offerta cash da parte dei bianconeri di almeno 20 milioni di euro

Il mercato della Juventus

Resterebbe evidente quindi l'interesse della Juventus per Mauro Icardi, ma i bianconeri dovranno necessariamente cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, sia per motivi di esubero giocatori (attualmente la rosa bianconera è di 27 giocatori, qualora fosse confermato l'arrivo di De Ligt) ma anche per motivi di bilancio.

Proprio nel settore avanzato sarebbero a rischio cessione non solo Kean (che, come anticipato in precedenza, potrebbe essere inserito in uno scambio con l'Inter per Icardi, ma interesserebbe anche all'Ajax) ma anche Higuain e Mandzukic. Proprio l'argentino piace alla Roma, che potrebbe formulare un'offerta per un prestito biennale e riscatto a prezzo definito per un totale di 30 milioni di euro. In tal caso però l'argentino dovrà rinnovare il contratto di almeno un altro anno, avendo quello attuale in scadenza nel 2021.

Infine Mandzukic è apprezzato soprattutto in Germania, con il Borussia Dortmund che potrebbe presentare un'offerta di 15 milioni di euro alla Juventus.