Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Mauro Icardi, che è stato scaricato ufficialmente dall'Inter. L'attaccante argentino non rientra nei piani di Antonio Conte e avrebbe già trovato un accordo con la Juventus per il trasferimento a Torino. I bianconeri avrebbero offerto al giocatore otto milioni di euro a stagione più bonus fino al 2024 dopo l'incontro di Fabio Paratici e Wanda Nara a Ibiza.

Pubblicità

Pubblicità

L'affondo decisivo nella trattativa potrebbe arrivare a breve. La Juventus, infatti, come riporta FcInterNews, avrebbe intenzione di mettere sul piatto il cartellino di Moise Kean, proponendo dunque uno scambio alla pari al club nerazzurro. L'Inter, però, vorrebbe monetizzare e chiederebbe un conguaglio cash di 20 milioni di euro. Nel caso andasse in porto questa operazione di mercato, ci sarebbero delle plusvalenze per entrambi i club.

Pubblicità

L'Inter, inoltre, risolverebbe il caso Icardi e metterebbe le mani su uno dei migliori talenti del calcio italiano ed europeo. D'altra parte, la Juventus regalerebbe a Maurizio Sarri un attaccante di razza da tempo richiesto dal nuovo tecnico bianconero. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile scambio Kean-Icardi

A Torino non sono ancora arrivati segnali concreti sul rinnovo del contratto di Moise Kean, che peraltro non ha mai nascosto di essere sempre stato tifoso dell'Inter (il suo idolo era Obafemi Martins).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Tale scambio, inoltre, permetterebbe ad entrambi i club di sistemare i loro bilanci. Kean è un giocatore giovanissimo con ampi margini di miglioramento, ma l'Inter per Mauro Icardi vorrebbe un conguaglio economico di almeno 20 milioni di euro. Il club nerazzurro non vuole svendere uno dei suoi migliori giocatori, incamerando il più possibile dalla sua cessione. Icardi, dopo sette anni a Milano, è stato escluso dalla tournée in Cina ed è considerato un corpo estraneo ai progetti del club nerazzurro.

Uno scenario che sembrava praticamente irrealizzabile qualche mese fa, quando l'attaccante argentino era il capitano dell'Inter, simbolo ed idolo della Milano nerazzurra. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore. Intanto, la Juventus continua a lavorare sul fronte delle entrate e sta monitorando con grande attenzione la situazione relativa a Federico Chiesa. L'esterno offensivo della Fiorentina potrebbe trasferirsi a Torino già in questa sessione di calciomercato estivo, ma il club viola non ha alcuna intenzione di fare sconti per lui e lo valuta almeno settanta milioni di euro.