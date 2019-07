Continua il braccio di ferro tra Napoli e Real Madrid nell'affare che dovrebbe portare James Rodriguez all'ombra del Vesuvio: i blancos starebbero insistendo per la cessione a titolo definitivo, mentre Aurelio De Laurentiis preferirebbe la formula del prestito con diritto di riscatto.

Dalla Spagna comunque sostengono che alla fine a fare la differenza potrebbe essere proprio la volontà del calciatore di sposare la causa partenopea, ed anche la fidanzata del colombiano, la modella Shannon de Lima, starebbe insistendo verso questa soluzione.

Pubblicità

Pubblicità

Il braccio di ferro tra Aurelio De Laurentiis e Florentino Perez

Prosegue ad oltranza la complessa trattativa per portare James Rodriguez alla corte di Carlo Ancelotti: l'attaccante colombiano è stato richiesto espressamente dall'allenatore emiliano che lo vorrebbe al più presto con sé in azzurro. La società madrilena, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di cedere alle richieste del patron partenopeo che gradirebbe soprattutto un prestito con diritto di riscatto, escludendo l'acquisto definitivo per 42 milioni di euro.

Pubblicità

È questa infatti la cifra richiesta dai blancos che, una volta intascata, potrebbero poi reinvestirla sul mercato.

Allo stato attuale delle cose, risulta piuttosto difficile comprendere come potrà evolversi la trattativa. De Laurentiis può contare indubbiamente sull'appoggio del procuratore del giocatore, Jorge Mendes, il quale starebbe facendo leva sulla chiara volontà del suo assistito per ammorbidire la posizione del Real.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. SSC Napoli Calciomercato

Intanto pare che in questi giorni una persona vicina a James Rodriguez sia volata a Napoli per visionare alcune scuole per un'eventuale iscrizione della figlia, ma allo stesso tempo lo avrebbe fatto anche a Madrid, e ciò ad ulteriore dimostrazione di come ad oggi il futuro del fantasista sudamericano sia tutt'altro che definito.

Intanto pare che Florentino Perez abbia fatto giungere al presidente azzurro un vero e proprio ultimatum: dovrà decidere cosa fare entro una settimana, altrimenti si vedrà costretto ad accettare l'offerta dell'Atletico Madrid.

Naturalmente c'è grande attesa tra i tifosi partenopei che sognano di vedere al San Paolo James Rodriguez, e che resterebbero fortemente delusi da un eventuale fallimento dell'operazione.

Shannon de Lima gradirebbe Napoli

Se da un lato le due società starebbero facendo fatica ad accordarsi, dall'altro ci sarebbe una persona che avrebbe già le idee molto chiare. Si tratta di Shannon, fidanzata di James Rodriguez, che a questo punto potrebbe ricoprire un ruolo importante nel buon esito dell'affare.

Pubblicità

Stando a quanto riportato da Don Balon, la bella modella venezuelana preferirebbe Napoli a Madrid per il buon cibo, per il fascino della città partenopea, per la maggiore facilità nell'imparare la lingua, ma anche perché con un trasferimento in Italia la coppia potrebbe allontanarsi da Daniela Ospina, ex moglie del calciatore nonché sorella dell'attuale portiere della squadra campana.

Altra destinazione gradita sarebbe Parigi, ma la capitale francese sembra destinata a rimanere un sogno, poiché il Paris Saint-Germain non avrebbe mai contattato il Real Madrid per James Rodriguez. Napoli, dunque, continua ad aspettare il trequartista colombiano a braccia aperte, sperando che alla fine non diventi soltanto il "sogno di una notte di mezza estate".