La Juventus non si ferma e dopo avere concluso l'operazione De Ligt, tenta l'ultimo grande colpo, questa volta in attacco. Il nome che manca per rendere la rosa completa è quello di Mauro Icardi, l'attaccante argentino ha ribadito più volte che se deve andare via dall'Inter lo farà solo per la Juventus. Anche il Napoli è interessata al giocatore ma De Laurentiis sta cercando di concentrare tutti gli sforzi su James Rodriguez altro obiettivo importante.

Pubblicità

Pubblicità

Icardi-Ronaldo-Dybala sarebbe un tridente fantastico

Se si dovesse concretizzare anche l'operazione Mauro Icardi alla Juventus, l'attacco, che avrà a disposizione Maurizio Sarri sarà a dir poco fortissimo, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo e appunto Mauro Icardi, formerebbero un tridente davvero importante che farebbe tremare qualsiasi difesa avversaria. Ma non solo la Juventus sta trattando l'attaccante argentino, infatti anche il Napoli, ad esempio, lo sta seguendo da molto tempo, offrendo anche una cifra considerevole all'Inter: ovvero ben 60 milioni ma la volontà del giocatore è quella di andare solo a Torino.

Pubblicità

Nel calciomercato le scelte dei giocatori sono determinanti, per l'evolversi di una trattativa e la Juventus non ha alcuna fretta, sta seguendo con molta attenzione la vicenda per poi sferrare l'attacco decisivo al momento giusto.

Higuain: che fare con il Pipita?

Ovviamente, se Icardi arriverà uno tra Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain sarà ceduto. In attacco la Juventus, ha ben 7 giocatori in questo momento e deve sfoltire la rosa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus

Higuain è l'indiziato numero uno, ha un ingaggio alto, la Roma potrebbe essere la sua nuova squadra anche se con Sarri non è detto che possa restare a Torino. Non è l'Higuain di un tempo ma resta pur sempre un giocatore importante, i tifosi vogliono a tutti costi che l'attaccante rimanga, situazione molto complicata non facile da chiudersi in maniera positiva. Mandzukic invece potrebbe finire in Premier, in queste ore si è fatto avanti l'Everton, in alternativa ci sono le offerte dalla Cina e dalla Germania con il Borussia Dortmund la società più interessata al croato.

Inoltre c'è da capire anche la situazione che riguarda Alex Sandro e Cancelo, molto dipenderà se uno dei due verrà ceduto per incassare una cifra considerevole, che permetterebbe alla Juventus di recuperare in gran parte i soldi spesi per De Ligt. Il difensore olandese ormai ha già effettuato le visite mediche, manca solo l'ufficialità e poi sarà un nuovo giocatore bianconero a tutti gli effetti.

Pubblicità

Il voto del mercato juventino può essere un bel 9, se dovesse arrivare Icardi sarà 10 senza discussioni, Fabio Paratici ha svolto un ottimo lavoro.