È entrata in una fase bollente la trattativa riguardante l'attaccante colombiano del Real Madrid, James Rodriguez, da diverse settimane accostato al Napoli di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti. Il giocatore, soltanto pochi giorni fa aveva espresso tutta la sua volontà nell'approdare al San Paolo, ma adesso la situazione potrebbe essersi evoluta e non in senso positivo per i tifosi partenopei.

Già, perché secondo quanto riferito dal quotidiano ''La Gazzetta dello Sport'', il ventottenne potrebbe addirittura decidere di accettare l'offerta pervenuta dall'Atletico Madrid, probabilmente perché stanco dalle titubanze del presidente del Napoli. Il giocatore, infatti, piace moltissimo al club spagnolo e al suo allenatore Simeone, tant'è vero che un primo contatto sarebbe avvenuto proprio col tecnico argentino, che sarebbe intenzionato a metterlo al centro del proprio progetto.

Calciomercato Napoli: stretti contatti tra James Rodriguez e l'Atletico Madrid

Il giocatore al momento sarebbe in Colombia in vacanza e starebbe aspettando notizie da parte del Napoli, dopo aver dato la propria disponibilità a Carlo Ancelotti. Con l'ex tecnico di Milan e Real Madrid, infatti, i contatti sono molto frequenti, ma al momento di certezze ce ne sono poche. Il problema sarebbe più che altro sulla formula del suo trasferimento in terra campana: il club di Aurelio De Laurentiis vorrebbe prenderlo con la formula del diritto di riscatto, mentre il club madrileno lo vorrebbe vendere a titolo definitivo, a quarantadue milioni, da ricevere tutti in un'unica soluzione.

Su questo sia il Napoli che il Real Madrid sembrano essere irremovibili, e proprio per questa ragione c'è qualche preoccupazione, anche alla luce delle recenti dichiarazioni da parte della ex moglie di James Rodriguez, che ha confessato di sapere che sul giocatore ci sono al momento almeno tre o quattro squadre.

Napoli: intanto si studiano le altre mosse di mercato, piace Lozano

I tifosi del Napoli, ovviamente, sono impazienti e si augurano che la trattativa possa concludersi nel più breve tempo possibile, tant'è che prima dell'ultima amichevole dei partenopei si è alzato il coro: 'Portaci Rodriguez, presidente portaci Rodriguez'.

Le notizie poco rassicuranti, però, sono arrivate nelle scorse ore dal quotidiano spagnolo Marca, che insiste sul possibile trasferimento del giocatore alla corte di Simeone. Insomma, una trattativa che deve essere assolutamente tenuta sotto controllo. Nel frattempo, il Napoli di De Laurentiis sta portando avanti anche un'altra pista per l'attacco, quella del giovane Hirving Lozano del PSV, talento messicano classe 1995 che avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento ai piedi del Vesuvio.