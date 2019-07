La sessione estiva di mercato è oramai entrata nel vivo e il Napoli, così come le altre squadre del campionato italiano, sono sempre a lavoro per cercare di rinforzare la propria formazione con innesti di valore. Per far ciò, però, dopo un inizio scoppiettante con l'arrivo di Di Lorenzo e di Kostas Manolas, c'è bisogno di mettere a segno anche alcuni colpi in uscita che permetteranno di incassare cifre da riutilizzare per l'acquisto di altri giocatori.

Uno su tutti, James Rodriguez dal Real Madrid, vero e proprio pallino di Carlo Ancelotti e per il quale il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è fatto un volo in Spagna per andare a incontrare i dirigenti spagnoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, proprio nelle scorse ore il ds è tornato a Dimaro nel ritiro della squadra partenopea, con qualche sicurezza in più. La volontà del colombiano, infatti, sarebbe quella di riabbracciare il tecnico che lo ha allenato al Real Madrid qualche stagione fa, tant'è vero che i contatti tra i due sono continui.

Calciomercato Napoli: James Rodriguez può diventare a breve realtà

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, forte della volontà di James Rodriguez, conta di chiudere l'operazione il prima possibile. La distanza che separa il club azzurro dal Real Madrid è soltanto una questione legata al bilancio, perché la disponibilità economica non è un problema per entrambe le società. Addio alle ipotesi Atletico Madrid o Premier League, dunque, perché nella testa del trequartista colombiano ci sarebbe soltanto il Napoli. Quel che serve in queste ore è soltanto tempo e pazienza, ma la trattativa per il suo acquisto sembra oramai a buon punto.

Nelle scorse ore sono arrivate conferme anche da parte del presidente De Laurentiis, che ha parlato dal ritiro di Dimaro, spiegando che James Rodriguez è quel giocatore che, dopo Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, gode di una maggiore considerazione mediatica.

Napoli: molto attivo anche il mercato in uscita, almeno cinque cessioni

Inoltre, ha aggiunto che piace moltissimo a Carlo Ancelotti, ma che le pretese del Real Madrid sono al momento un po' troppo elevate.

'Ma James Rodriguez vuole il Napoli'. Insomma, si gioca a carte scoperte oramai perché le volontà di tutte le parti sono ben chiare. Come già detto, nel frattempo si lavora per le cessioni e i nomi in cima alla lista per abbandonare Napoli sono quelli di Simone Verdi, Marko Rog, Hysaj, Mario Rui e Ounas, tutti giocatori abbastanza apprezzati tra l'Italia e l'estero. Il primo a fare le valigie tra questi potrebbe essere proprio Elseid Hysaj, pronto a vestire la casacca dell'Atletico Madrid e a sposare un nuovo progetto in Spagna.