Stiamo entrando ormai in una fase caldissima del Calciomercato estivo, e tutti i club italiani sono al lavoro per cercare di rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Tra questi c'è il Napoli di Carlo Ancelotti che a poco a poco sta prendendo forma, e le intenzioni del presidente Aurelio De Laurentiis sembrano essere proprio quelle di fornire al suo tecnico una formazione altamente competitiva che possa contendere finalmente lo scudetto alla Juventus.

Dopo l'acquisto di Kostas Manolas e le trattative imbastite per James Rodriguez, Mauro Icardi ed Elif Elmas, la dirigenza partenopea sta guardando anche alle uscite, con tanti giocatori che già sarebbero stati messi alla porta e che ben presto potrebbero salutare. E proprio grazie alle eventuali cessioni di calciatori come Hysaj, Mario Rui, Simone Verdi, Ounas, Rog e tanti altri, la società partenopea potrebbe accumulare un tesoretto utile per portare a termine operazioni importanti in entrata.

Calciomercato Napoli: operazione Hysaj molto vicina alla chiusura

Tra i vari esuberi, quello che al momento sembra più vicino all'addio al Napoli è il terzino albanese Hysaj, sempre più in orbita Atletico Madrid. Secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica, per sfoltire la rosa di Carlo Ancelotti, la prima cessione dopo quella di Diawara nell'operazione che ha portato Manolas al San Paolo dovrebbe essere proprio quella di Elseid Hysaj. Quest'ultimo già da diverso tempo era corteggiato dall'Atletico Madrid ed ora sembra che la trattativa abbia subito un'accelerata, arrivando ad un passo dalla conclusione.

Anche la Juventus avrebbe fatto un timido tentativo per l'ex Empoli, ma l'operazione non sarebbe mai entrata nel vivo. L'approdo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli in Spagna, infatti, avrebbe dato una svolta importante alla trattativa con i "colchoneros", e nel frattempo il dirigente avrebbe contattato anche il Real Madrid per arrivare alla fumata bianca per James Rodriguez.

Napoli: anche Mario Rui, Simone Verdi, Rog e Ounas sul piede di partenza

Per quanto riguarda Mario Rui e Simone Verdi, invece, il Napoli sarebbe in stretto contatto col Torino di Walter Mazzarri, sempre più intenzionato a strappare i due giocatori al club partenopeo.

In vista della prossima Europa League, infatti, l'idea del presidente granata Urbano Cairo è quella di costruire una squadra in grado di competere anche in ambito internazionale. Per Simone Verdi si parla di una cifra di circa 17 milioni di euro, mentre per Mario Rui la dirigenza del Toro sarebbe in costante pressing sul Napoli.

Nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un importante avvicinamento del Cagliari a Marko Rog e Adam Ounas, finiti entrambi nel mirino del club sardo: se il centrocampista croato potrebbe arrivare in Sardegna in prestito con diritto di riscatto, per l'esterno offensivo algerino non sarebbe ancora chiara la formula dell'operazione.

Sui due giocatori, inoltre, sarebbe vivo l'interesse anche di altre società come Genoa e Siviglia.