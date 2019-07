La sessione estiva di Calciomercato è in gran fermento e tutti i club del nostro campionato e di quelli esteri si stanno muovendo per mettere a segno colpi importanti. Tra le squadre sicuramente più attive in questo periodo c'è il Napoli di Aurelio De Laurentiis, intenzionato più che mai a mettere a disposizione del suo allenatore Carlo Ancelotti una formazione quanto più competitiva possibile e in grado di togliere finalmente il titolo dalle mani della Juventus.

Dopo l'arrivo di Kostas Manolas dalla Roma e di Di Lorenzo, infatti, il club partenopeo non si vuole fermare e avrebbe già tra le mani il suo terzo colpo: secondo quanto riferisce il quotidiano Repubblica, si tratta di Eljif Elmas, centrocampista classe 1999 in forza al Fenerbahce.

Calciomercato Napoli: il possibile terzo acquisto arriva dalla Turchia, si tratta di Elmas

Dopo la partenza di Diawara, finito alla Roma nell'operazione Manolas, Carlo Ancelotti avrebbe chiesto a gran voce rinforzi sulla linea mediana.

Così, le sue richieste non sembrerebbero rimaste inascoltate e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha pensato bene di piazzare il colpo Elmas, che sembra oramai quasi in dirittura d'arrivo. Per il diciannovenne di origine macedone sarebbe stata raggiunta l'intesa tra i due club sulla base di quindici milioni di euro più ulteriori bonus. Nelle prossime ore, quindi, il giocatore dovrebbe approdare in Italia per lo svolgimento delle visite mediche di rito, prima del nero su bianco sul contratto che lo legherà al Napoli per le prossime stagioni.

Il giocatore, una pedina molto duttile, di grandissimo talento e con enormi margini di crescita, era seguito anche dalla Fiorentina e dall'Inter di Antonio Conte.

Napoli, si lavora anche per altre importanti operazioni di mercato: James Rodriguez e Icardi i due sogni

A Zielinski, Allan e Fabian Ruiz, quindi, si dovrebbe aggiungere a breve Eljif Elmas, pronto a dare una mano alla squadra nonostante la sua giovane età. Il giocatore, in procinto di firmare col Napoli, ha esordito nella massima serie macedone all'età di sedici anni con il Rabotnicki, per poi approdare in Turchia nel 2017, collezionando 68 presenze e quattordici gol.

Nell'ultima stagione, però, è arrivata la sua vera e propria maturazione con la maglia del Fenerbahce, tanto da attirare l'attenzione di club come Napoli, Inter e Fiorentina in Italia. A goderselo, dunque, dovrebbe essere il club di Aurelio De Laurentiis, che nel frattempo lavora anche per tentare di chiudere trattative importanti come James Rodriguez dal Real Madrid e Mauro Icardi dall'Inter, giocatore conteso anche dalla Juventus di Maurizio Sarri che è sempre alla ricerca di un attaccante di spessore.