Calciomercato sempre più intenso in Serie A con il passare dei giorni. Anche oggi giovedì 11 luglio sono tanti i rumors e le trattative che si susseguono con il passare delle ore. Tutte le big sono impegnate a cercare rinforzi per farsi trovare pronte in vista del campionato. Facciamo allora il punto della situazione sulle ultime notizie di mercato.

Veretout, due squadre in corsa

È il centrocampista Veretout l'uomo del momento in chiave calciomercato: il mediano della Fiorentina lo scorso anno ha disputato un campionato sicuramente molto positivo, mettendo a segno anche delle reti pesanti.

Per questo motivo sono tante le big che sono pronti a strapparlo ai viola. Il Milan, ad esempio: infatti i rossoneri sono pronti a mettere sul piatto una cifra importante inserendo anche Biglia, altro centrocampista centrale, come parziale contropartita. Una proposta che non sembra stuzzicare la Fiorentina. Che preferirebbe forse incassare solamente una somma superiore ai venti milioni per il francese. La Roma, altro club molto interessato alle sue prestazioni, è pronta invece a garantire un'offerta senza alcuna contropartita tecnica: il suo futuro comunque dovrebbe essere scritto a breve

Calciomercato Juventus, ora le cessioni

La Juventus è impegnata a sfoltire l'organico prima di mettere a segno qualche altro colpo importante.

Nella lista delle possibili cessioni ci sarebbero anche Mandzukic e Khedira, in dubbio anche la permanenza di Matuidi. Altro giocatore che potrebbe presto lasciare i bianconeri in questa sessione di mercato è il laterale destro Cancelo. Il portoghese piace al City e al Bayern Monaco, ma non solo. Nelle ultime ore però a quanto pare anche il Barcellona si è inserito nella lista delle pretendenti.

Le altre trattative

Il Lecce continua a pressare per prendere Lapadula dal Genoa: senza dubbio l'attaccante sarebbe un grande colpo per i salentini.

Si muove anche il Parma che ha praticamente chiuso con l'Inter per l'arrivo in gialloblù dell'attaccante esterno Karamoh. Un nuovo giocatore arriva al Brescia: si tratta del portiere Joronen, classe 1993, preso dal Copenaghen per una cifra di 5 milioni di Euro. Continua il forcing del Manchester United per Milinkovic-Savic della Lazio: i Red Devils però dovranno presentare un'offerta molto allettante se vorranno convincere i biancocelesti a cedere uno dei loro uomini migliori.

La Roma è pronta a cedere il centrocampista Gerson in Brasile, il Flamengo infatti potrebbe mettere sul piatto circa dieci milioni di euro. Tuttavia, però, non è da escludere nemmeno la partenza di Patrick Schick: l'attaccante ceco è finito nel mirino del Marsiglia.