Anche oggi 9 luglio il calciomercato in Serie A continua ad essere davvero bollente. Tra rumors, voci, sussurri e trasferimenti ufficiali non c'è davvero mai da annoiarsi. Tutte le squadre della massima serie sono impegnate per farsi trovare pronte all'appuntamento con le prime sfide stagionali. Riusciranno Inter e Napoli a colmare il gap con la Juventus? Proviamo a riepilogare cosa è successo nella giornata odierna.

Le mosse di Juventus, Inter, Roma e Napoli

Sono le big a tenere banco con le trattative più calde di questo calciomercato estivo.

Pubblicità

Pubblicità

La Juventus sta stringendo per avere al più presto a disposizione il difensore olandese De Ligt. E continua a monitorare la vicenda Chiesa, anche se la Fiorentina ha più volte dichiarato di non voler cedere il suo gioiellino. Visite mediche per Romero, centrale che arriva dal Genoa. Senza dimenticare la pista Icardi, ormai in uscita dall'Inter. A proposito di cessioni, Mandzukic sembra essere vicino al Borussia Dortmund.

I nerazzurri di Conte, a loro volta, dovrebbero avere ormai in mano Barella: il centrocampista arriverà dal Cagliari per una somma di 45 milioni più bonus.

Pubblicità

Poi si darà la caccia agli attaccanti Lukaku e Dzeko, ormai nel mirino della dirigenza da tempo. La Roma deve sostituire al più presto Manolas, ceduto al Napoli, e per questo motivo sta accelerando su Mancini, difensore centrale dell'Atalanta. Proprio il Napoli adesso vuole chiudere subito l'affare James Rodriguez. Non è un mistero che la società partenopea ormai da settimane sta sondando il terreno per il giocatore di proprietà del Real Madrid: l'affare sembra destinato ad andare in porto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

Gli altri rumors di calciomercato

Il Napoli starebbe anche per chiudere il colpo Elmas: si tratta di un centrocampista con spiccate doti offensive che arriverà dal Fenerbahce, squadra turca. Per il macedone il club partenopeo è pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro. Proseguono le cessioni in casa Roma: questa volta è il difensore Marcano che sarebbe pronto a cambiare aria. Per lui un possibile ritorno al porto. Si vocifera anche di un forte interesse del Bayern Monaco per l'esterno turco Cengiz Under, mentre per il centrocampo piace non solo Veretout, nelle ultime ore si parla anche di un interessamento per l'ivoriano Seri.

La Fiorentina potrebbe accogliere l'attaccante messicano "Chicharito" Hernandez, che è stato proposto al club viola. Il Milan ha ufficializzato Krunic e ora spera di portare alla corte del nuovo allenatore Giampaolo Praet, giocatore che del resto il tecnico conosce molto bene avendolo allenato alla Sampdoria. Il Parma ha preso Laurini dalla Fiorentina, il Lecce continua a inseguire l'attaccante Burak Yilmaz.