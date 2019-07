La Juventus è pronta ad iniziare la preparazione estiva agli ordini del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. Nel frattempo, la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato, e proprio per il difensore olandese si attenderebbe solo l'intesa economica fra Ajax e Juventus. Come sottolinea il direttore di TMW Radio Ceccarini, ci sarebbe ancora distanza fra le due società ma a breve si potrebbe arrivare ad una concretizzazione della trattativa.

L'Ajax chiede almeno 75 milioni, la Juventus avrebbe offerto 65 milioni di euro più bonus, probabilmente a metà strada si troverà l'intesa. Altro argomento di mercato molto chiacchierato in questi giorni è la vicenda Icardi - Inter, a maggior ragione perché lunedì è iniziato il ritiro della società di Suning a Lugano. Come ribadito da Marotta e da Conte, sia Nainggolan che Icardi sono sul mercato e secondo Ceccarini, l'argentino è destinato a trasferirsi alla Juventus.

'Icardi potrebbe trasferirsi alla Juventus negli ultimi giorni di mercato'

Secondo il noto esperto di Calciomercato Ceccarini, la punta argentina dell'Inter Icardi potrebbe trasferirsi alla Juventus negli ultimi giorni di mercato. I bianconeri infatti non avrebbero fretta, con l'idea di definire la trattativa a fine agosto, quando l'Inter dovrà accettare offerte al ribasso. Come è noto infatti, qualora l'argentino dovesse rimanere a Milano senza giocare, rischierebbe di perdere ulteriore valore di mercato quindi la necessità dell'Inter è cederlo in estate. Come ribadito da Ceccarini, Maurizio Sarri è un grande estimatore di Icardi e lo avrebbe voluto al Napoli dopo la cessione di Higuain alla Juventus.

Il mercato della Juventus

Il direttore di TMW Radio ha poi parlato anche delle altre trattative che potrebbero riguardare la Juventus, in particolar modo la possibile cessione di Joao Cancelo al Manchester City: i bianconeri chiedono almeno 60 milioni di euro per il terzino portoghese. Altra possibile partenza è quella del nuovo arrivato Luca Pellegrini, che potrebbe trasferirsi in prestito al Sassuolo. La Juventus cercherebbe inoltre un terzino che sappia giocare su entrambe le fasce, ed è possibile un'offerta per Matteo Darmian, che ha un anno di contratto con il Manchester United e potrebbe essere acquistato a prezzo vantaggioso.

In tema arrivi invece non è da escludere la possibilità di un'offerta della Juventus per il centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa. Si attende che il giocatore ritorni dalle vacanze, ma l'intesa economica raggiunta fra Juventus ed il giocatore (si parla di un contratto di quattro anni a sei milioni di euro a stagione) potrebbe agevolare la possibile trattativa fra Fiorentina e Juventus.