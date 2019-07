Settimana importante per la Juventus: dopo l'ufficializzazione e la presentazione di Adrien Rabiot, il 4 luglio è stato il giorno dedicato a Gianluigi Buffon, che ha firmato per un anno con i bianconeri e dalla stagione 2020-2021 dovrebbe diventare un dirigente della Juventus. Gli arrivi di Rabiot e Buffon si aggiungono a quello di Luca Pellegrini dalla Roma, mentre mancherebbe solo l'ufficialità per il centrale difensivo del Sassuolo Demiral. L'attesa principale dei tifosi bianconeri però riguarda il probabile acquisto di De Ligt, mancherebbe solo l'intesa economica fra Juventus ed Ajax.

I bianconeri dovranno pensare a cedere, anche se non sono da escludere clamorosi acquisti per fine mercato: secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal noto esperto di Calciomercato Ceccarini, la Juventus potrebbe presentare un'offerta a fine agosto per una delle punte che più interessano a Sarri e alla dirigenza bianconera.

Ceccarini:' A fine agosto possibile offerta per Icardi'

Secondo il noto esperto di calciomercato Ceccarini, la Juventus a fine agosto, probabilmente durante l'ultima settimana del mercato, potrebbe presentare un'offerta per Mauro Icardi.

D'altronde è noto l'interesse bianconero per l'argentino e le probabili cessioni di Higuain (potrebbe trasferirsi alla Roma in prestito biennale con riscatto definito) e quella di Mandzukic (che interessa al Borussia Dortmund ed al alcune società cinesi) potrebbero favorire l'eventuale acquisto della punta dell'Inter. Come è noto, la società di Suning avrebbe messo sul mercato sia Icardi che Nainggolan e l'idea della Juventus sarebbe quella di non affrettare troppo i tempi, 'sfruttando' la possibile esigenza interista di cedere l'argentino.

Da escludere secondo le ultime indiscrezioni, che possa esserci uno scambio fra Icardi e Dybala in quanto il 10 bianconero piace e molto al nuovo tecnico della Juventus Maurizio Sarri.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato delle possibili cessioni di Higuain e Mandzukic, ma anche altri giocatori sarebbero in partenza: dopo Spinazzola, anche un altro terzino bianconero potrebbe lasciare Torino, parliamo di Joao Cancelo, che piace molto a Manchester City e Bayern Monaco.

Il portoghese è valutato circa 60 milioni di euro: a centrocampo invece potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale sia Khedira e che Matuidi. Il tedesco avrebbe offerte sia negli Stati Uniti che in Germania mentre il centrocampista francese è a rischio cessione proprio perché ha il contratto in scadenza nel 2020. L'abbondanza sulla mediana potrebbe quindi facilitare la partenza dei due centrocampisti classe 1987.