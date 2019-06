Dal primo luglio partirà ufficialmente il Calciomercato estivo, dando così alle società di Serie A la possibilità di ufficializzare acquisti e cessioni. I clup più attivi, al momento, sembrano essere quelli di vertice, soprattutto Inter, Napoli e Juventus. La società di Suning sarebbe vicina a chiudere le acquisizioni di Lazaro dall'Hertha Berlino e Dzeko dalla Roma, mentre si starebbe ancora cercando l'offerta giusta per arrivare a Lukaku del Manchester United.

Anche il Napoli si starebbe muovendo molto bene sul mercato, come confermato anche dal noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini che, intervenuto a Radio Marte, ha ribadito come la società di De Laurentiis stia cercando di incrementare il livello qualitativo della rosa puntando su giocatori come Manolas e James Rodriguez. Il difensore greco potrebbe essere ufficializzato a breve per 36 milioni di euro, di cui alla Roma andrebbero 16 milioni cash più il cartellino di Diawara valutato circa 20 milioni di euro.

Invece per quanto riguarda l'attaccante colombiano, probabilmente si aspetterà la fine della Coppa America per chiudere la trattativa.

Secondo Ceccarini però, qualora la Juventus dovesse mettere a segno i colpi De Ligt e Chiesa, nonostante gli sforzi del Napoli il gap con i campioni d'Italia in carica resterebbe notevole.

Ceccarini: 'Con De Ligt, Rabiot e Chiesa la Juve si rinforzerebbe tanto'

Niccolò Ceccarini, dunque, se da un lato ha sottolineato le ottime mosse di mercato effettuate fin qui dal Napoli, dall'altro ha sottolineato che se la Juventus dovesse realmente acquistare elementi di qualità come De Ligt dell'Ajax, Chiesa della Fiorentina e Rabiot del Paris Saint-Germain, il gap fra i bianconeri e il club di De Laurentiis continuerebbe ad essere piuttosto ampio.

Ricordiamo, inoltre, che la società torinese sta lavorando soprattutto per rafforzare il centrocampo, a partire dalla firma (ormai prossima) di Adrien Rabiot che arriverebbe a parametro zero dal PSG. Al contempo, secondo un'indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport, l'Adidas - sponsor tecnico bianconero - potrebbe aiutare proprio il club di Agnelli nell'acquisto di Paul Pogba, in uscita dal Manchester United.

Il mercato della Juventus in uscita

Dopo aver parlato del mercato in entrata della Juventus, è giusto soffermarsi sulle probabili cessioni che saranno molto importanti per finanziare gli eventuali acquisti.

Il principale indiziato a lasciare Torino è Joao Cancelo, vicino al trasferimento al Manchester City per 60 milioni di euro. Altri giocatori che difficilmente troverebbero spazio con Maurizio Sarri e che quindi dovrebbero salutare la formazione zebrata, sarebbero Khedira (che potrebbe fare una nuova esperienza professionale negli Stati Uniti o ritornare in Germania) e Mario Mandzukic, richiesto in Bundesliga dal Borussia Dortmund e in Cina da diverse squadre che sarebbero pronte ad offrire un ricco ingaggio all'attaccante croato.