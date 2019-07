Il Calciomercato potrebbe entrare a breve nel vivo, con le grandi società di Serie A che hanno già ufficializzato importanti acquisti ma che probabilmente non si fermeranno qui: l'Inter di Conte ha già annunciato il difensore Godin, l'esterno Lazaro dall'Hertha Berlino e Stefano Sensi del Sassuolo, e sta lavorando sia per Lukaku che per Dzeko. Anche il Napoli ha rafforzato il suo settore difensivo grazie all'acquisto di Manolas dalla Roma, mentre il mercato della Juventus per adesso si è sviluppato sui parametri zero, Ramsey, Rabiot e Buffon, con l'ulteriore investimento per Luca Pellegrini della Roma.

Pubblicità

Pubblicità

Proprio i bianconeri potrebbero regalare qualche altro grande acquisto, si attende la chiusura dell'affare De Ligt ma secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, la dirigenza bianconera potrebbe investire su qualche top player anche per il settore avanzato.

Dalla Spagna, Juve su Bale

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo 'Marca', la Juventus sarebbe interessata al centrocampista offensivo del Real Madrid Gareth Bale: il gallese dovrebbe lasciare la società spagnola, ma il notevole ingaggio che percepisce a stagione potrebbe non aiutare l'eventuale trattativa con la Juventus.

Pubblicità

Di certo, ulteriore incentivo per trasferirsi a Torino per il gallese è il ritornare a giocare con Cristiano Ronaldo, con il quale ha condiviso molti successi al Real Madrid. Bale però piace non solo alla Juventus ma anche ad altre società, su tutte Paris Saint Germain e Manchester United. E proprio la società inglese potrebbe essere la destinazione più probabile, in quanto potrebbe rientrare nell'affare per Paul Pogba. Il centrocampista francese interessa al Real Madrid e quest'ultima, per diminuire le pretese della società inglese, potrebbe inserire come contropartita tecnica proprio il centrocampista offensivo gallese.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione lanciata da Marca in merito al possibile arrivo di Bale alla Juventus non trova molti riscontri in Italia, anche perché la Juve dovrà necessariamente pensare a cedere qualche pezzo pregiato sul mercato prima di investire. I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi: si va da Joao Cancelo, che piace a Manchester City e Bayern Monaco e per il quale la Juventus vuole almeno 60 milioni di euro, ai vari Khedira, Matuidi, Higuain e Mandzukic.

L'argentino potrebbe invece trasferirsi alla Roma in prestito biennale, con successivo riscatto ad un prezzo definito: riguardo invece alla punta croata, piace al Borussia Dortmund (che potrebbe offrire 15 milioni di euro alla Juventus) ed alcune società del calcio cinese.