Il Milan avrebbe messo nel mirino Gedson Fernandes. Il classe 1999 del Benfica è entrato nei pensieri di Maldini e dei dirigenti rossoneri che starebbero pensando di andare all’assalto. La mezzala è uno dei ruoli scoperti del nuovo progetto di Giampaolo. In quella posizione il neo allenatore chiede giocatori di qualità che sappiano “trattare” il pallone in modo da avere sempre in mano il pallino del gioco. Fernandes potrebbe essere la pedina giusta ma la trattativa al momento sembra in salita, il prezzo è alto e il Benfica non ha di certo bisogno di incassare. Senza contare che in corsa ci sono almeno due "big" di Premier League.

Milan: occhi su Gedson Fernandes

Per il momento il nome di Gedson Fernandes è da derubricare come un’idea per il Milan e niente di più. Il talentino portoghese, originario di Sao Tome e Prince, sarebbe un grande colpo ma il Benfica è pronto a blindarlo con richieste molto alte per il cartellino. D’altronde dopo i 126 milioni incassati dall’Atletico per Joao Felix i portoghesi non hanno di certo bisogno di riempire le proprie casse. Eppure Maldini, Massara e Boban vorrebbero provarci perché sul talento del ragazzo non si discute, anzi su di lui si potrebbe iniziare un progetto per presente e futuro.

Mezzala dal gran fisico, è alto un metro e ottantaquattro centimetri, Gedson Fernandes alla sua prima stagione tra i “grandi” dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Benfica, a soli 20 anni ha messo insieme la bellezza di 46 presenze tra campionato e competizioni europee.

In poco tempo si è messo addosso i gradi del titolare e nessuno è più riuscito a toglierglieli. Facile capire il perché: il ragazzo ha già il temperamento del veterano e per di più riesce a rendersi utile sia in fase difensiva che in quella offensiva grazie alla buona tecnica individuale e ad una visione “tattica” del gioco molto intelligente.

Nel 4-3-1-2 di Giampaolo vicino al regista, che dovrebbe essere Bennacer appena acquistato dall’Empoli, ci starebbe una meraviglia ma come detto tutto è abbastanza complicato. Unico neo fino ad oggi, nella sua brevissima carriera, sono i gol. Ne ha messi a segno solamente tre nella passata stagione, pochi per chi quando libera il tiro è un gran fromboliere.

Attento Milan: Gedson Fernandes piace anche in Inghilterra

La grandi capacità tecniche e caratteriali di Gedson Fernandes non hanno impressionato solamente il Milan.

In Premier League, attenti da sempre ai migliori talenti in Europa, si sta scatenando una vera e proprio corsa al ragazzo prodigio del Benfica e le squadre sono di altissimo livello. Primo fra tutti c’è il Liverpool campione d’Europa in carica che vorrebbe regalare a Klopp un altro talento da crescere e far diventare un campione fatto e finito, l’allenatore tedesco è maestro in questo. Poi c’è il Manchester United che potrebbe perdere Pogba e quindi riamane attento e vigile un po' su tutti i nomi interessanti per il centrocampo.

Di certo sostituire il campione del mondo con Gedson Fernandes sarebbe un azzardo ma se davvero dovessero arrivare in cassa 160 milioni allora i Red Devils avrebbero i soldi per acquistare almeno due possibili rimpiazzi. Sembra essersi sfilato dalla lotta invece il Tottenham. Pochettino ha deciso di puntare forte su Ndombele e ha rotto gli indugi anticipando Juventus e Real Madrid. Difficile che dopo i 60 milioni spesi per il francese gli Spurs possano tornare a pressare per la mezzala lusitana.

Ma quanto costa Gedson Fernandes? Il portale specializzato transfermarkt piazza la soglia a 20 milioni di euro, il problema è che il Benfica è sempre una bottega molto cara e quindi, visto anche il blasone dei club che lo inseguono, nulla impedisce di pensare che la valutazione del suo cartellino possa arrivare anche a 40 milioni. Ed è proprio questo l’ostacolo che divide Gedson Fernandes e il Milan, questi 40 milioni sono stroppi per il lusitano, così come per Dani Ceballos, altro obiettivo per la mediana. Il pareggio di bilancio, promesso alla Uefa nel prossimo biennio in cambio del posto in Europa League, impone rigore economico. Così forse un grande colpo potrà arrivare se davvero dovesse partire Donnarumma, valutato almeno 50 milioni. Sarà Gedson Fernandes? Difficile dirlo, di certo se ci sarà spazio per provare a prenderlo il Milan si farà avanti.