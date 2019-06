Gli obbiettivi stagionali della Juventus sono sempre gli stessi, vincere tutte le competizioni a cui partecipa e perchè ciò avvenga, ogni anno cerca di rinforzare la rosa. La scorsa stagione, ad esempio, è stato acquistato Cristiano Ronaldo per dare l'assalto alla Champions League, ma la débâcle avvenuta ai quarti, avrebbe evidenziato delle lacune nella rosa, a centrocampo ma soprattutto in difesa, i cui protagonisti non garantirebbero le necessarie garanzie di continuità.

L'assenza di Giorgio Chiellini per infortunio, ad esempio, nella gara contro l'Ajax avrebbe contribuito pesantemente all'insuccesso. Fabio Paratici consapevole che il capitano avrebbe bisogno di un sostituto alla sua altezza, avrebbe individuato da tempo in Matthijs de Ligt dell'Ajax il profilo ideale.

Conferme da Spagna e Inghilterra

Il talento del diciannovenne che, con una zuccata, ha decretato la fine dei sogni di gloria dei tifosi bianconeri, non è passato inosservato al Real Madrid che, in aprile, è stato ad un passo dal prenderlo; poi però, su consiglio dell’agente Mino Raiola, il diretto interessato avrebbe cambiato idea.

L’inversione ad U del centrale avrebbe riacceso le speranze della Juventus che, ultimamente, starebbe intensificando i contatti sull’asse Ajax - Raiola. Il centrale difensivo sarebbe entrato nelle grazie di Cristiano Ronaldo che, alla fine della gara di Nations League, Portogallo - Olanda, avrebbe consigliato al classe 1999 di raggiungerlo a Torino. Il suggerimento del penta pallone d’oro avrebbe sortito l’effetto desiderato, perché De Ligt sarebbe propenso a tentare l'avventura in bianconero.

I bookmakers inglesi, ultimamente, darebbero la Juve come favorita ad accaparrarsi il capitano dei lancieri. Non solo da oltremanica, ma anche dalla Spagna arriverebbero conferme sul vantaggio dei torinesi nei confronti di Barcellona e Paris Saint Germain. Il giornalista Oriol Domènech, nel programma “The Club of midnight” di Esport 3 e Radio Catalunya, ha affermato che al 95 % il difensore vestirà la maglia a strisce bianconere.

I presupposti dell’affare

L’Ajax valuterebbe il suo tesserato tra i 65 e i 70 milioni di euro e la Juventus sarebbe propensa ad investirli perché si tratterebbe di un acquisto futuribile.

Lo stipendio preteso dall’entourage del giocatore si aggirerebbe sui 12 milioni di euro, cifra che, tra i bianconeri, sarebbe inferiore solo all’ingaggio percepito da CR7. La dirigenza della Continassa sarebbe pronta anche ad inserire una clausola rescissoria, variabile di anno in anno, ma sempre non inferiore a 150 milioni di euro. Tutto sembrerebbe remare per il verso giusto e i bianconeri sarebbero pronti ad affidare il gioiellino olandese alle cure di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, dai quali potrebbe acquisire i trucchi del mestiere.