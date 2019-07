Massimo Ferrero sta pensando di cedere la Sampdoria, società doriana di cui è il presidente dal 12 giugno 2014. L'attuale patron doriano aveva acquistato la società da Edoardo Garrone a titolo gratuito mettendosi accollandosi circa 15 milioni di euro di debiti. Ferrero nel corso di questi anni aveva ammesso che in principio era interessato all'acquisto della Roma, squadra di cui è tifoso da bambino. Adesso ha in mente di acquistare il Palermo per riportarlo in alto dopo gli ultimi anni difficili di gestione Zamparini.

Ferrero vuole vendere la Sampdoria per acquistare il Palermo

Ferrero ha amesso che da due anni è interessato al Palermo, dopo un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello sport. Il presidente della Sampdoria ha ammesso che ha messo in vendità la società blucerchiata per acquistare il Palermo, città per cui prova un certo amore. Attualmente Ferrero non ha ancora venduto [VIDEO] la società blucerchiata, ma non intende svendere la Sampdoria. Si parla di Gianluca Vialli come possibile nuovo proprietario della società genovese ma sull'ex attaccante dei blucerchiati, Ferrero rimane freddo ma lo stima molto perché ha fatto la storia della Sampdoria e gli ha dato 30 milioni per la sua fondazione.

Intanto il fondo York Capital avrebbe offerto 45 milioni di euro per assicurarsi il club ma l'offerta è stata rispedita al mittente, considerata troppo bassa.

Il valore della Samp oggi varia tra i 150-160 milioni di euro dopo aver incassato 44 milioni nella giornata del 4 luglio, 24 dei quali dal difensore centrale Andersen venduto al Lione. Ferrero insomma lascerebbe la Samp in buone mani che continuino ad intraprendere il percorso incominciato con lui, e ammette anche che potrebbe acquistare il Palermo anche senza vendere la Samp anche se gestire due società in due campionati differenti potrebbe essere difficile.

Ferrero parla anche delle potenziali ambizioni in caso di acquisto del Palermo, infatti 'Er Viperetta' ammette che bisogna partire dalle basi ma ci vorranno tanti soldi, partendo dalla costruzione di un campo di allenamento. Inoltre, bisognerebbe puntare sul settore giovanile per poter costuire una squadra che cominci da subito a vincere e a risalire dalle macerie del prossimo campionato di Serie D. Infatti il club rosanero dovrebbe ripartire dai dilettanti dopo la mancata iscrizione nel prossimo campionato di Serie B.

Tornando al capitolo Sampdoria, oltre ad Andersen ceduto al Lione, potrebbe partire anche un altro pezzo pregiato del mercato doriano, ovvero Praet. Ferrero definisce il suo centrocampista come un ragazzo giovane, importante. Il club dove potrebbe andare secondo Ferrero è il Milan dove il neo tecnico Giampaolo, ex Samp, lo stima molto.