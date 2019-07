La Juventus ha ufficializzato anche Gianluigi Buffon, che ha risposto alle numerose domande dei giornalisti presso il nuovo Juventus Store di Milano, inaugurato il 4 luglio. Il ritorno del portiere campione del mondo 2006 segue gli acquisti di Ramsey, Pellegrini, Rabiot ma secondo le ultime indiscrezioni, è atteso a breve anche l'arrivo di De Ligt dall'Ajax. Ci sarebbe ancora distanza fra domanda e offerta ma l'intesa contrattuale fra i bianconeri e il difensore probabilmente agevolerà la trattativa fra le due società.

La Juventus poi dovrà pensare alle cessioni, alcune anche pesanti, per finanziare ulteriormente gli investimenti: la partenza di Spinazzola (trasferitosi alla Roma per 25 milioni di euro) non dovrebbe essere la sola, anche Joao Cancelo ha molto mercato, con Manchester City e Bayern Monaco che sarebbero interessate al portoghese. La possibile cessione del terzino, che la Juventus valuta 60 milioni di euro, determinerà un ulteriore investimento nel ruolo di terzino destro e secondo le ultime indiscrezioni lanciate da 'Don Balon', la Juventus avrebbe individuato in Odriozola del Real Madrid il possibile sostituto del portoghese.

Don Balon, il sostituto di Joao Cancelo potrebbe essere Odriozola

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo, la Juventus, in caso di partenza di Joao Cancelo, potrebbe investire sul terzino destro del Real Madrid Odriozola, arrivato lo scorso anno nella capitale spagnola dal Real Sociedad per 40 milioni di euro. La società di Florentino Perez lo valuta almeno 50 milioni di euro, e potrebbe essere ceduto proprio perché in quel ruolo, oltre a Carvajal, potrebbe essere schierato anche il nuovo acquisto proveniente dal Porto, Eder Militao.

Chi è Odriozola

Odriozola è un terzino destro con facilità di corsa e notevole spinta, l'anno scorso ha raccolto appena 14 presenze con il Real Madrid, chiuso dal nazionale spagnolo Carvajal. L'ex Real Sociedad ha già raccolto alcune presenze con la Spagna, esattamente quattro, realizzando anche un gol. Come dicevamo, la valutazione del Real Madrid è notevole, ma la Juventus potrebbe trovare una formula vantaggiosa, magari in prestito con riscatto per la prossima stagione.

Il mercato della Juventus

Dopo la cessione di Spinazzola, possibile che si possa concretizzare quella di Joao Cancelo, così come potrebbe partire in prestito il nuovo arrivato Luca Pellegrini (potrebbe ritornare al Cagliari). Odriozola è una possibilità sulla fascia ma non la sola: si parla anche di un possibile scambio Mandzukic - Darmian con il Manchester United, mentre non è da escludere una possibile offerta per il terzino del Napoli Hysaj, che potrebbe lasciare la società napoletana.