La Juventus si appresta a diventare una delle regine del mercato: le ufficializzazioni di Ramsey, Rabiot, Pellegrini, Buffon ed il probabile arrivo di De Ligt potrebbero non essere gli unici acquisti dei bianconeri, anche se è la dirigenza dovrà necessariamente pensare a qualche cessione pesante. Come scrive il noto giornale sportivo spagnolo 'Don Balon', potrebbero partire diversi giocatori: Joao Cancelo è uno dei più apprezzati sul mercato, in particolar modo da Manchester City e Bayern Monaco, la Juventus lo valuta almeno 60 milioni di euro.

Anche Khedira, De Sciglio, Rugani, Cuadrado e Mandzukic sarebbero a rischio a cessione. Partenze che potrebbero finanziare un ulteriore grande acquisto, come sottolinea 'Don Balon'.

In arrivo un'offerta per Chiesa

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal noto giornale sportivo spagnolo, la Juventus potrebbe presentare un'importante offerta per il centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa.

Un acquisto che sarebbe sponsorizzato anche da Cristiano Ronaldo, come scrive 'Don Balon', che ne apprezza la qualità offensiva. La Juventus sarebbe pronta ad offrire 80 milioni di euro per il nazionale italiano, mentre la Fiorentina ne chiede 100. Fra l'altro, come scrivono molti media sportivi italiani, i bianconeri avrebbero già un'intesa contrattuale con il centrocampista offensivo di cinque anni a cinque milioni di euro a stagione. La Fiorentina però attende il suo ritorno dalle vacanze per capire le intenzioni del calciatore.

Bianconeri in uscita

Come già anticipato, la Juventus dovrà necessariamente pensare alle cessioni: Joao Cancelo potrebbe presto lasciare la Juventus, in quanto Maurizio Sarri non lo riterrebbe il terzino ideale proprio per le difficoltà del portoghese nella fase difensiva. Anche Khedira potrebbe decidere di lasciare Torino, magari facendo una nuova esperienza professionale, si parla di Stati Uniti o di un ritorno in Germania; nel 2020, invece, scadono i contratti di Cuadrado e Matuidi e solo in caso di rinnovo i due resteranno a Torino, per evitare di perderli a parametro zero.

Anche De Sciglio potrebbe lasciare i bianconeri, così come è probabile l'addio di Mario Mandzukic, visto che il tecnico toscano dovrebbe puntare su un 4-3-3 con punta centrale Cristiano Ronaldo. La prima riserva del portoghese dovrebbe essere Moise Kean, ecco allora che giocatori come Mandzukic e Higuain potrebbero decidere di andare via. Proprio l'argentino piace alla Roma e all'Atletico Madrid di Simeone.