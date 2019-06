Il Real Madrid ha iniziato a rivoluzionare la rosa: gli arrivi di Mendy e Hazard, infatti, sembrano essere solo i primi di una serie di acquisti improntati sulla qualità. Al contempo, però, la società spagnola dovrà cedere anche qualche pezzo pregiato, non solo per un discorso di Fair Play Finanziario, ma anche perché altrimenti rischierebbe di ritrovarsi con diversi esuberi in organico.

Tra i calciatori che potrebbero lasciare il club di Florentino Perez ci sarebbe Isco: il centrocampista offensivo non parte da titolare nei piani del tecnico Zinedine Zidane, il quale ovviamente punterà tutto su Eden Hazard, arrivato dal Chelsea per circa 120 milioni di euro.

Questa situazione, inevitabilmente, potrebbe spingere lontano da Madrid il trequartista iberico e, secondo Don Balon, i Blancos avrebbero fissato il prezzo del cartellino a 70 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe la Juventus.

Isco via per 70 milioni di euro

Il centrocampista offensivo Isco sembra destinato a lasciare il Real Madrid quest'estate. L'arrivo di Hazard relegherebbe al ruolo di riserva l'ex Malaga, e Florentino Perez avrebbe deciso di monetizzare tramite la sua cessione.

Don Balon ritiene che la valutazione del 27enne non sia inferiore ai 70 milioni di euro, aggiungendo che tra le società interessate ci sarebbe la Juventus.

Del resto, Isco è ormai da diversi anni un pallino del club torinese e soprattutto dell'ex allenatore Massimiliano Allegri, che lo avrebbe voluto come trequartista della sua Juventus. Naturalmente, qualora dovesse riuscire realmente a mettere le mani sul centrocampista delle "merengues", la società di Andrea Agnelli dovrebbe necessariamente mettere a segno qualche cessione importane: al momento sulla lista dei partenti ci sarebbero Higuain (che piace alla nuova Roma di Fonseca) e Mandzukic, il quale gode di diversi estimatori in Bundesliga, in particolar modo ci sarebbe il Borussia Dortmund che sarebbe disposto ad investire 15 milioni di euro per il centravanti croato.

Il mercato della Juventus: si avvicina De Ligt

La Juventus in questa finestra estiva del Calciomercato si concentrerà soprattutto su difesa e centrocampo: per quanto riguarda il reparto arretrato, oltre a Demiral del Sassuolo (mancherebbe solo l'ufficialità per il centrale turco), i bianconeri sarebbero ad un passo da De Ligt dell'Ajax. I campioni d'Italia sarebbero in vantaggio rispetto a Barcellona e Paris Saint-Germain, pronti ad investire circa 70 milioni di euro per il cartellino, mentre al giocatore andrebbe un ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione, che con i bonus arriverebbero addirittura a 12 milioni.

Per la linea mediana, invece, sarebbe ormai vicina la firma di Rabiot: il centrocampista in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain dal 1° luglio sarà libero di scegliersi la propria destinazione a parametro zero, e sembra proprio che la scelta ricadrà sulla Juventus, con la quale avrebbe già trovato l'intesa.