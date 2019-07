Fino allo scorso anno si parlava di almeno 110 milioni di euro quando si accennava alla valutazione di mercato di Mauro Icardi. Nel breve lasso di tempo di 12 mesi, però, complici le polemiche e i difficili rapporti emersi tra l'attaccante argentino e l'Inter, il valore è sceso fino ai circa 70-80 milioni, ed ora sembra addirittura che la società milanese possa accettare 40 milioni cash dalla Juventus pur di sancire una volta per tutte il divorzio dal suo ex capitano.

Ormai è sotto gli occhi di tutti la volontà dell'Inter non solo di cedere Icardi, ma anche di farlo al più presto. Antonio Conte non avrebbe voluto portarlo con sé al ritiro che da lunedì porterà la squadra prima a Lugano e poi in Cina, ma per evitare qualsiasi ritorsione legale da parte dell'entourage del centravanti sudamericano il club ha agito rispettando i vincoli contrattuali, inviando regolare lettera di convocazione anche al bomber argentino e a Radja Nainggolan, altro elemento dell'organico che il nuovo allenatore preferirebbe non avere alle proprie dipendenze.

Tuttavia, se in questo fine settimana qualcosa dovesse clamorosamente cambiare, Marotta e Ausilio non farebbero una piega nel mettere nero su bianco la cessione di Mauro Icardi, per partire poi con maggiori risorse economiche all'assalto del vero obiettivo di mercato della Beneamata per il reparto offensivo, Romelu Lukaku. Questa proposta "lampo" ad oggi sembra che possa arrivare solo da Torino, ovvero dalla sede della Juventus. Martedì scorso ci sarebbe stato un incontro tra Wanda Nara (moglie-agente di Icardi) e Fabio Paratici (direttore sportivo della società torinese): le parti non sarebbero poi così lontane, poiché "Maurito" in Italia gradirebbe solo la compagine piemontese come nuova destinazione, giacché Torino non dista poi così tanto da Milano dove il giocatore lascerebbe la famiglia, avendo acquistato da poco un nuovo appartamento proprio nei pressi della sede dell'Inter.

E così, se nei prossimi giorni la Juventus dovesse bussare alla porta dell'Inter con in mano 40 milioni di euro per l'acquisizione del cartellino dell'ex capitano nerazzurro, molto probabilmente potrebbe arrivare un Sì, poiché questo denaro verrebbe poi reinvestito per recapitare finalmente al Manchester United una proposta da 70 milioni cash per Romelu Lukaku, somma di fronte alla quale difficilmente i Red Devils si tirerebbero indietro.

Il Napoli ci prova: probabile offerta da 60mln più bonus

Se Icardi e la Juventus vengono dati dagli esperti di Calciomercato sempre più vicini, in queste ultime ore da Sky Sport è emersa un'ulteriore indiscrezione che viene da ben più lontano di Torino.

Gianluca Di Marzio, infatti, ha rivelato che il Napoli sarebbe pronto a recapitare all'Inter un'offerta da 60 milioni di euro più bonus per portare il bomber sudamericano all'ombra del Vesuvio. Il club milanese sarebbe ben lieto di accettare questa proposta economica, ma ci sarebbe da convincere il calciatore che, seppur di fronte ad un lauto ingaggio messo sul piatto dal presidente azzurro De Laurentiis, gradirebbe attendere proprio la Juventus.

La società di Andrea Agnelli, in realtà, potrebbe un pochino procrastinare i tempi, poiché prima di inserire in organico Mauro Icardi vorrebbe sfoltire il reparto offensivo, provando a piazzare altrove innanzitutto Gonzalo Higuain, rientrato dal poco felice prestito al Chelsea. Allo stesso tempo, Paratici starebbe valutando anche eventuali offerte per cedere Mandzukic o Kean, mentre al momento appare più difficile e tortuosa una cessione di Dybala.

Ma quest'attesa potrebbe rivelarsi un boomerang, soprattutto di fronte alla "fretta" interista di vendere al più presto Icardi per chiudere la trattativa Lukaku. E il Napoli in quest'ottica sarebbe la soluzione ideale per i nerazzurri.