Il Calciomercato sin dai primi di luglio ha regalato grandi acquisti, basti pensare agli arrivi di Hazard al Real Madrid, o a quello di Griezmann al Barcellona o ancora all'acquisto da parte della Juventus del difensore centrale De Ligt. Ci attendiamo però altri clamorosi trasferimenti, considerando che alcuni giocatori importanti a livello europeo sono scontenti e avrebbero già chiesto di lasciare la società per cui giocano: è il caso ad esempio di Paul Pogba del Manchester United, che vuole una nuova esperienza professionale e apprezzerebbe l'eventuale trasferimento in società importanti come Juventus o Real Madrid.

Pubblicità

Pubblicità

Altro caso importante è la questione Neymar - Paris Saint Germain: come è noto infatti il brasiliano vuole lasciare la società parigina, ma al momento, anche secondo le dichiarazioni del nuovo direttore generale del Paris Saint Germain Leonardo, non ci sarebbero offerte per il proprio giocatore. Le ultime indiscrezioni lanciate dal noto giornale sportivo spagnolo 'Don Balon' confermano di un possibile scambio che potrebbe riguardare Paris Saint Germain e Juventus e coinvolgerebbe Neymar e Paulo Dybala.

Pubblicità

'Possibile scambio Neymar - Dybala'

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo, potrebbe svilupparsi clamorosamente uno scambio fra Paris Saint Germain e Juventus e riguarderebbe Neymar e Dybala, con il brasiliano che finirebbe a Torino mentre l'argentino diventerebbe il riferimento del settore avanzato della società francese. In più però la Juventus dovrebbe pagare ulteriori 80 milioni di euro, per ovviare alla differenza di valutazione fra i due giocatori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Tale indiscrezione però non trova conferma fra i media sportivi italiani, anche perché i bianconeri si sarebbero già esposti a livello finanziario con gli acquisti, l'anno scorso, di Cristiano Ronaldo, e quest'anno, di De Ligt, pagato 75 milioni di euro più 10 milioni di euro di bonus. Inoltre, su Neymar ci sarebbero anche Barcellona e Real Madrid, che hanno evidentemente più possibilità economiche della Juventus. Inoltre come è noto, il brasiliano apprezzerebbe ritornare a giocare con Messi nella società catalana.

Il mercato della Juventus

Per quanto sia una notizia che fa piacere ai tifosi bianconeri, bisogna però sottolineare che è un'indiscrezione non confermata. Più realizzabili potrebbero essere gli eventuali arrivi di Chiesa ed Icardi, anche se la Juventus dovrà dapprima pensare a cedere qualche giocatore. In merito al centrocampista offensivo della Fiorentina, si attende l'incontro con il presidente della società toscana Rocco Commisso, mentre l'argentino interessa anche al Napoli che vorrebbe investire su una punta in grado garantire tanti gol.