È sempre tempo di Calciomercato: le società oramai lavorano tutto l'anno alla ricerca di rinforzi ideali o magari anche per 'fiutare' possibili occasioni di mercato. È il caso ad esempio della Juventus, che ha lavorato molto per 'regalare' a Maurizio Sarri due parametri zero molto importanti come Aaron Ramsey ed Adrien Rabiot, così come è oramai da diversi mesi che starebbe lavorando al probabile arrivo di De Ligt a Torino.

Come è tipico quindi, il lavoro delle dirigenze è spesso frutto di programmazione, abilità ed intuizioni. Proprio in merito alla Juventus, di recente la Gazzetta dello Sport ha svelato un clamoroso retroscena di mercato che avrebbe potuto svilupparsi già a maggio, prima dell'apertura ufficiale del calciomercato estivo. Secondo il noto giornale sportivo milanese infatti, la Juventus ed il Manchester City a maggio avrebbero lavorato su un clamoroso scambio che poi però non si è concretizzato.

Juventus, possibile scambio Dybala - Gabriel Jesus

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dalla Gazzetta dello Sport, qualche mese fa Juventus e Manchester City avrebbero intavolato una trattativa di scambio, con Paulo Dybala che sarebbe dovuto finire in Inghilterra e Gabriel Jesus a Torino. Una trattativa che probabilmente si sarebbe delineata soprattutto in caso di permanenza di Allegri sulla panchina bianconera, considerato il rapporto non ideale fra il tecnico toscano e l'argentino.

Con l'arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus, la volontà è quella di rilanciare e rivalutare il 10 bianconero, autore di una stagione, quella scorsa, non di certo ideale. Per quanto riguarda invece Gabriel Jesus, le ottime prestazioni in Coppa America (in cui ha realizzato gol in semifinale ed in finale) hanno rilanciato la valutazione del giocatore, che spesso l'anno scorso è stato una riserva di Aguero al Manchester City.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, il retroscena di mercato della Gazzetta dello Sport è di maggio, quando si parlava di una probabile cessione di Dybala soprattutto in caso di conferma di Massimiliano Allegri. Attualmente invece i giocatori a rischio cessione alla Juventus sono altri: Perin, Joao Cancelo, Matuidi, Khedira, Higuain, Mandzukic e Kean. Proprio dalle cessioni delle punte potrebbe arrivare un ulteriore investimento nel settore avanzato: come è noto infatti la dirigenza bianconera ma anche Maurizio Sarri apprezzano la punta dell'Inter Mauro Icardi, che come sottolineato anche da Marotta e Conte, non rientra nei piani tecnici della società di Suning.

La Juventus potrebbe aspettare la fine del mercato per avanzare un'offerta all'argentino, magari promuovendo un'offerta al ribasso alla società interista.