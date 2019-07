Il mercato è pronto ad entrare nel vivo in Serie A, con le principali candidate alla vittoria del campionato la prossima stagione, Juventus, Napoli ed Inter, che sarebbero pronte ad investire su importanti giocatori. Come è noto alla Juve piace e molto Pogba ma costa molto: ecco che allora che potrebbe riaprirsi la pista che porterebbe a Torino Milinkovic Savic. Lo stesso presidente della Lazio Lotito ha confermato che il centrocampista potrebbe lasciare la società laziale in questo calciomercato estivo.

L'Inter invece cerca almeno due punte da inserire nella rosa, con il probabile arrivo di Dzeko dalla Roma e quello di Lukaku dal Manchester United, in una trattativa che si sta rivelando complessa ma che dovrebbe concludersi nella maniera ideale per l'Inter. Per quanto riguarda il Napoli invece, si attende la punta e possibilmente un centrocampista offensivo, mentre a breve potrebbe essere ufficializzato Elmas dal Fenerbahce.

Anche il tecnico della Juventus Sarri ha confermato che i bianconeri dovranno prima cedere ma ci sarà l'esigenza di investire su alcuni ruoli: proprio a centrocampo, in caso di cessione da parte di Khedira e Matuidi, potrebbe arrivare un ulteriore rinforzo.

'Milinkovic Savic potrebbe trasferirsi in un top club'

Dopo averlo trattenuto lo scorso anno, il presidente della Lazio Lotito è pronto a far partire Milinkovic Savic, come ribadito ai tifosi presenti nel ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore.

Lo stesso presidente ha ribadito che il giocatore aspira a giocare nelle prime dieci società a livello europeo e che purtroppo attualmente la Lazio non è di quel livello ma spera che prima o poi riuscirà a competere con i top club. Una conferma di una probabile partenza del centrocampista, ma come è noto sarà difficile trattare con il presidente della Lazio. Come ha infatti sottolineato il prezzo lo fa la società in quanto la Lazio non ha necessità di cedere il giocatore, che partirà solo con un'offerta che rappresenti a pieno le qualità del centrocampista.

Probabile quindi che Lotito parta da una somma di 80 milioni di euro, prezzo che la Juventus evidentemente potrebbe investire in caso di alcune cessioni pesanti

Il mercato della Juventus

Come ribadito ad inizio articolo, la Juventus ha necessità di alleggerire la rosa, e Khedira e Matuidi potrebbero essere due dei partenti, dai quali i bianconeri potrebbe ricavare un totale di 30 milioni di euro. Altri giocatori indiziati a lasciare Torino sono Higuain, Mandzukic e Kean: l'argentino piace alla Roma ma vorrebbe rimanere alla Juventus mentre la punta croata interessa a Borussia Dortmund, ad alcune società cinesi e all'Everton.

Infine potrebbe essere ceduto Kean, ma la Juventus potrebbe riservarsi il diritto di riacquisto per la punta italiana.