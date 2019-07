Classe cristallina ed una storia molto travagliata, Lucas Silva può essere la prossima scommessa di mercato del Genoa di Enrico Preziosi. Il centrocampista del Real Madrid, ormai dato ad un passo dal trasferimento in rossoblu, dovrebbe essere il playmaker a cui Aurelio Andreazzoli vorrebbe affidare le chiavi del centrocampo.

Lucas Silva, un gioiellino da rispolverare

Forte dal punto di vista fisico, abile nel giostrare palla in pieno stile carioca.

Lucas Silva è esploso in Brasile con la maglia del Cruzeiro, grazie alla quale conquista un contratto stellare con il Real Madrid. In Spagna conosce il fascino della Champions League, tuttavia resta ai margini chiuso da altri campioni affermati. Inizia quindi l'avventura al Marsiglia dove colleziona ventidue presenze in una stagione altalenante. Quindi lo spavento per i problemi cardiaci e il ritorno in scena con il Cruzeiro, dove alza al cielo la sua prima Coppa del Brasile.

Con il trofeo sudamericano in bacheca Lucas Silva torna prepotentemente sotto i riflettori europei, con la chiamata del Genoa che può rappresentare una sfida molto suggestiva per entrambe le parti.

Due milioni e mezzo per Silva, il Genoa vuole anche Borja Valero

Enrico Preziosi avrebbe mosso passi concreti con il Real Madrid, mettendo sul piatto circa due milioni e mezzo di euro. Secondo il giornalista sportivo Di Marzio, la trattativa sarebbe in dirittura d'arrivo e nel giro di poche ore il Genoa potrebbe finalmente abbracciare il suo centrocampista.

Se con Lucas Silva il centrocampo rossoblu diventerebbe 'galactico', con l'eventuale arrivo di Borja Valero allora alzerebbe di gran lunga la qualità complessiva del reparto e della squadra. Il Genoa ha infatti ripreso il corteggiamento per il roccioso centrocampista dell'Inter ed ex Fiorentina, con un incontro in agenda fissato coi suoi procuratori. Il Grifone, quindi, fa sul serio per il classe 1985, pur tenendo ancora in considerazione il ventiduenne dello Schalke 04, Harit.

Il Siviglia rifiuta la doppia offerta per Roque Mesa

Rispetto ai primi nomi accostati al Genoa nella prima fase di mercato adesso il target degli obiettivi sembra essersi alzato. Certo è che prima di esultare, il club più antico di Italia dovrà mettere nero su bianco le operazioni. Il mercato d'altronde è imprevedibile, le sorprese sono dietro l'angolo e il Genoa ne sa qualcosa. Sempre sul fronte entrate va registrato l'inserimento rossoblu per il promettente terzino destro del Sassuolo Adjapong, seguito con interesse anche dall'Hellas Verona.

Nel frattempo i media spagnoli riportano il rifiuto che il Siviglia avrebbe rifilato al Genoa per Roque Mesa, dopo l'offerta rossoblu pari a 4 milioni di euro e quella relativa al prestito con diritto di riscatto. I dirigenti del Grifone comunque non mollano la presa e restano alla finestra.