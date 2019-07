Il mercato della Juventus sta vivendo un'altra telenovela. E’ quella che riguarda Neymar, stella brasiliana del PSG che vorrebbe lasciare la Francia. I rapporti tra il club e il giocatore sono tesi, forse irrimediabilmente compromessi, ma al momento l’addio alla Ligue 1 non è così scontato. Il potente e ricchissimo presidente dei parigini sarebbe propenso ad andare al muro contro muro con il ragazzo sbarrando la strada ad ogni possibile trattativa per l’addio.

L’attaccante è nel mirino del Barcellona che da tempo spinge per un suo ritorno ma secondo i media spagnoli anche la Juventus si starebbe interessando nell’affare e avrebbe qualche asso nella manica da giocarsi. Da non scartare anche l’ipotesi Real Madrid.

Mercato Juventus: il PSG non vende Neymar

Sarebbe il trasferimento dell’anno, ma la trattativa di mercato tra Juventus e Neymar sembra davvero ai limiti dell’impossibile.

La valutazione del cartellino è altissima, si parla di circa 200 milioni di euro, e poi ci sarebbe uno stipendio da più o meno 30 a stagione da far digerire ad un monte ingaggi già ingigantito dagli arrivi di de Ligt, Ramsey e Rabiot. Certo però che la stella brasiliana stuzzica e così sarebbe previsto un incontro in Cina tra Pavel Nedved, vicepresidente bianconero, e Pini Zahavi potente agente di Neymar per parlare dell’affare.

Il procuratore ha offerto il suo assistito a tutte le big d’Europa, consapevole della volontà del ragazzo di lasciare Parigi, e ora inizia il giro di contatti per capire chi veramente ha intenzione di spingere per portarselo a casa. Nel frattempo però è in atto un bel braccio di ferro con il Paris Saint Germain. Il quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo rivela che il presidente Al Khalefi non ha nessuna intenzione di lasciare andare la sua stella, e se dovesse essere questa la volontà del club nessuna cifra potrà fargli cambiare idea, lo sceicco non ha di certo bisogno di denaro.

Tutto finito? Il sogno brasiliano di mezza Europa si interrompe così? Assolutamente no per il mercato insegna che la volontà dei giocatori è una leva fortissima per i trasferimenti.

Neymar: il Barcellona insiste ma la Juventus resta in corsa

Neymar quindi resta blindato ma i rumors di mercato che riguardano anche la Juventus non si spengono. Secondo le voci che arrivano dalla Spagna e riportate sempre dal Mundo Deportivo il particolare regime fiscale italiano, con agevolazione sui maxi stipendi starebbe facendo ingolosire il giocatore.

Già l’operazione De Ligt è stata accelerata da questo particolare e chissà che anche Neymar, che in Spagna ha ancora una pendenza con il fisco, non resti affascinato da questo dettaglio. E poi oltre la volontà del giocatore bisognerà fare i conti con il PSG, sempre che il presidente si decida a lasciare partire il giocatore. In questo caso la carta da giocarsi si chiama Paulo Dybala che Leonardo stima tantissimo.

L’argentino pare stia aprendo all’addio ai bianconeri, viene valutato circa 100 milioni e insieme a Matuidi andrebbe ad abbassare drasticamente la cifra da pagare “cash” per il cartellino del brasiliano. Fantamercato? Possibile anche perché di contropartite a Parigi non parlano molto volentieri e ne sa qualcosa il Barcellona che si è visto rispedire al mittente un’offerta con Coutinho, Rakitic e un conguaglio economico con un secco “no”. Stessa risposta sarebbe stata recapitata al Real Madrid che sul piatto avrebbe messo Gareth Bale e Toni Kross. Il sogno Neymar per il mercato della Juventus sembra poter continuare ma come tutti i sogni è difficile, quasi impossibile da realizzare, anche se qualche asso la Vecchia Signora lo ha e aspetta solo il momento giusto per giocarselo.