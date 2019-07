Il Genoa fa sul serio per Marko Rog del Napoli. La trattativa con gli azzurri continua senza sosta dopo l'apertura da parte del giocatore e del club partenopeo, che in un primo momento aveva deciso di bloccare temporaneamente la cessione al fine di trovare un nuovo tassello per il proprio centrocampo.

Il Napoli vorrebbe alzare il prezzo

Adesso però la stampa napoletana spinge sulla corsa al rialzo del prezzo da parte del Napoli, che pretenderebbe una cifra ben superiore ai quindici milioni di euro messi sul piatto dal Genoa.

La società rossoblu ha fin da subito fatto capire di essere intenzionata ad investire capitali freschi per il calciatore croato, che resta la primissima scelta di tecnico e presidenza. E' chiaro però che un eventuale rilancio verso l'alto del Napoli potrebbe rallentare le contrattazioni ed intimidire un Genoa che comunque non può andare oltre certi paletti.

La situazione è da seguire in tutte le sue sfumature, con i rossoblu sempre in vantaggio rispetto alla concorrenza.

Resterebbe defilata, quindi, la soluzione Cagliari, sempre alla finestra per affondare il colpo nel caso in cui non si concretizzasse Rog sotto la lanterna. Il Genoa nel frattempo si accontenta di Francesco Cassata, in arrivo dal Sassuolo nell'ottica dello scambio con il baby portiere Russo. Il giovane centrocampista, la scorsa stagione al Frosinone, ha già collezionato più di venti presenze in Serie A ma non rappresenta di certo una sicurezza assoluta per la categoria. La sua duttilità potrà comunque far comodo al tecnico Andreazzoli, che vuole un Genoa camaleontico in vista del campionato.

Rog attratto dal Genoa, Hurtado preferirebbe il Boca Juniors

Le alternative a Marko Rog in ogni caso non mancano, ma i grifoni non vogliono mollare la presa perchè in un ruolo così importante preferirebbero avere a disposizione una prima scelta e non di ripiego. Nonostante il gioco al rialzo del Napoli, il Genoa resta in pole position per il centrocampista, ma la fumata bianca non sembra imminente. Ciò che fan ben sperare è la volontà di Rog, che al contrario di Hurtado sembra gradire la destinazione rossoblu.

Per quanto riguarda l'attaccante venezuelano, la stampa argentina preannuncia il trasferimento imminente dell'under 20 al Boca Juniors. Questo nonostante l'intesa raggiunta tra il Genoa e il Gimnasia, club proprietario del cartellino. Enrico Preziosi avrebbe messo sul piatto un'offerta superiore a quella degli argentini, ma in questo caso la volontà del giocatore non sorriderebbe al grifone. Per l'attacco del Genoa esistono piste alternative, come Zaza del Torino.

Per l'ex Juventus il Genoa potrebbe mettere sul piatto Kouamè, oggetto dei desideri di mister Walter Mazzarri.