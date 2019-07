Ancora tutto da costruire il reparto offensivo della prima Juventus di Maurizio Sarri. Sicuro del posto da titolare è solo Cristiano Ronaldo. A meno di colpi di scena dell'ultima ora, Paulo Dybala e Douglas Costa dovrebbero rimanere a Torino, dal momento che sono due giocatori molto graditi al tecnico napoletano.

Si tratta di calciatori di grande classe, sui quali Sarri intende puntare per la prossima stagione. Nonostante l'affetto dei tifosi, invece, Gonzalo Higuain sarebbe molto vicino alla cessione.

Su di lui è fortissimo l'interesse della Roma, che sta cercando un centravanti di qualità per sostituire Edin Dzeko, ormai prossimo alla cessione all'Inter. Il club giallorosso avrebbe già un accordo con la Juventus, ma Higuain preferirebbe essere ceduto da un'altra parte. Su di lui ci sono Atletico Madrid, Bayern Monaco e alcuni club cinesi, disposti a pagare ingenti cifre per garantirsi il suo cartellino. Anche Mario Mandzukic pare essere molto vicino alla cessione.

Il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco hanno fatto vari sondaggi per l'attaccante croato, che quindi potrebbe tornare in Bundesliga. Higuain e Mandzukic vorrebbero restare alla Juventus, ,ma sono due giocatori con caratteristiche tecniche che non combaciano con le idee di calcio di Sarri.

Mercato Juventus, rivoluzione in attacco

Potrebbe anche essere che Mandzukic resti a Torino e che a partire sia Moise Kean, talentuoso attaccante della Juventus classe 2000.

Il giovanissimo attaccante, infatti, non ha ancora firmato il rinnovo del contratto con il club bianconero e starebbe ricevendo offerte da mezza Europa. Kean potrebbe essere girato all'Ajax nell'ambito dell'operazione che dovrebbe portare De Ligt a Torino. Ma attenzione anche all'interesse dell'Everton, che ha già offerto trenta milioni di euro per l'attaccante della Juventus. Per quanto riguarda il fronte delle entrate, la dirigenza bianconera continua l'assalto a Federico Chiesa, esterno offensivo classe 1997 della Fiorentina e della nazionale italiana, protagonista di un'ottima stagione.

L'entourage del giocatore ha fatto capire che Chiesa vorrebbe proseguire la sua carriera in un grande club come la Juventus.

Il nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, non è assolutamente intenzionato a cedere il suo miglior giocatore, ma al tempo stesso sembra molto difficile che il club viola riesca a trattenere il suo gioiello. La Juventus, comunque, continua a monitorare con grande attenzione la situazione relativa a Mauro Icardi, già scaricato dall'Inter.

Il club bianconero vorrebbe sborsare circa quaranta milioni di euro per garantirsi le sue prestazioni.