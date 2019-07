Missione centrocampo per il Genoa di Aurelio Andreazzoli. Sono infatti ore caldissime sul fronte del mercato dei rossoblu, alla ricerca disperata di un centrocampista da consegnare al proprio tecnico entro la partenza del ritiro per Neustift. Dopo i rumors su Benassi, dato in arrivo al Genoa dalla redazione di Sportitalia, il patron Enrico Preziosi avrebbe tentato un'accelerata per Marko Rog del Napoli.

Dall'ambiente partenopeo emerge l'indiscrezione circa un'offerta del Genoa da oltre quindici milioni di euro per assicurarsi il centrocampista croato.

Il giornalista Ciro Venerato avrebbe persino contattato la dirigenza azzurra per avere conferme in merito, ottenendo nuovi indizi. "I dirigenti del Napoli mi hanno confermato le cifre", ha dichiarato.

Rog tra Genoa e Fiorentina: viola in pole position

Il ventitreenne piace al Genoa dallo scorso gennaio, quando i partenopei avevano deciso di cederlo in prestito al Siviglia in Spagna, dove ha poi collezionato tredici presenze. Adesso il suo nome è tornato prepotentemente di moda in casa rossoblu, anche se dagli ultimi aggiornamenti va evidenziata la vicinanza tra il giocatore e la Fiorentina.

In questo momento, infatti, è la società gigliata a godersi una posizione di privilegio nella trattativa, con il centrocampista che sembra davvero ad un passo.

Il Genoa a questo punto potrebbe tornare a considerare l'idea di Marco Benassi, centrocampista classe 1994 di proprietà dei viola. Se il Grifone dovesse allentare la presa su Rog non è da escludere che i toscani decidano di cedere il centrocampista a condizioni più favorevoli. Intanto le attenzioni di Preziosi e Andreazzoli sono focalizzate anche sul profilo di Milan Badelj, giocatore esperto di trent'anni desideroso di continuare la sua avventura in Italia dopo le esperienze con la maglia della Fiorentina e della Lazio.

Il nodo più grande è rappresentato dall'ingaggio percepito dal giocatore, vicino ai due milioni di euro, ma non è da escludere che il Genoa sondi il terreno per capire i margini di manovra.

Barreca verso il Genoa, domani le visite mediche?

Nella giornata di domani dovrebbe concretizzarsi l'operazione Barreca, con le visite mediche di rito alle quali si sottoporrà il giocatore prima della firma sul contratto. La trattativa con il Monaco è ormai avviata da tempo, vanno solo archiviati alcuni dettagli formali, tra cui appunto il superamento dei test medici e la sigla sul contratto da parte del laterale sinistro.

Con il probabile arrivo di Barreca in rossoblu la lista degli acquisti si allungherebbe a quota tre, dopo gli annunci di Zapata e Pinamonti. Sono dunque ore cruciali per il mercato, il Genoa è molto attivo e i contatti tra Preziosi e Andreazzoli sono giornalieri per la costruzione della nuova squadra.