Il probabile arrivo di de Ligt potrebbe non essere il solo alla Juventus. La dirigenza però, prima di investire di nuovo, dovrà pensare a sfoltire una rosa ricca di giocatori, cercando di ricavare quel tesoretto utile per poter acquistare giocatori funzionali al gioco di Sarri. I possibili indiziati a lasciare la squadra sono diversi: si va da Perin a Joao Cancelo, fino ad arrivare ai centrocampisti Khedira e Matuidi, mentre nel settore avanzato i possibili partenti sono Higuain, Mandzukic e Kean.

Proprio le cessioni di questi giocatori potrebbero finanziare alcuni importanti acquisti in entrata: si parla molto di Icardi, ma si attende l'incontro negli Stati Uniti fra Federico Chiesa e il proprietario della Fiorentina Rocco Commisso per conoscere il futuro del centrocampista offensivo della nazionale italiana. Come scrive il noto esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, la volontà di Chiesa sarebbe molto evidente, ed è quella di volersi trasferire alla Juventus.

'Chiesa sempre più convinto di trasferirsi alla Juventus'

Come sottolinea Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di Sky Sport e noto esperto di calciomercato, Federico Chiesa sarebbe sempre più convinto di trasferirsi alla Juventus, e vorrebbe tenere fede all'intesa raggiunta fra gli ex proprietari della Fiorentina, i Della Valle, e la società torinese, che prevedeva l'arrivo a Torino del centrocampista offensivo.

Fra l'altro il giocatore avrebbe già un'intesa contrattuale con la Juve da sei milioni di euro a stagione per quattro anni. Si attende l'incontro che avverrà fra qualche giorno negli Stati Uniti fra Chiesa e Rocco Commisso, quando la Fiorentina si trasferirà in America per la tournée estiva. La speranza della dirigenza viola è di trattenere almeno un anno il giocatore, ma molto dipenderà dalla volontà del giovane.

Il mercato della Juve

Come si diceva, gli eventuali ed ulteriori acquisti della Juventus dovranno necessariamente passare da qualche cessione pesante: si è già parlato dei possibili indiziati a lasciare a Torino, e bisogna soffermarsi sulle possibili cessioni nel settore avanzato. Gonzalo Higuain piace e molto alla Roma, che potrebbe promuovere alla Juventus un'offerta di un prestito biennale e un riscatto a prezzo definito per un totale di 30 milioni di euro, mentre Mandzukic potrebbe trasferirsi al Borussia Dortmund, che avrebbe pronta un'offerta da 15 milioni di euro.

Infine anche Kean potrebbe essere ceduto, e magari rientrare nella trattativa che dovrebbe portare de Ligt in bianconero. Se ci saranno le cessioni nel settore avanzato, possibile che la Juve investa su Icardi, che come ribadito da Marotta e da Conte, probabilmente lascerà l'Inter.