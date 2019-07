Dopo i diversi arrivi (Ramsey, Pellegrini, Buffon, Rabiot, Demiral e quello probabile di De Ligt), la Juventus dovrà iniziare a pensare a cedere alcuni suoi giocatori in esubero per monetizzare e quindi per sistemare i conti della società, ma anche per ridurre una rosa che vanterebbe, con l'arrivo di De Ligt, 27 giocatori.

Troppi, considerando che la lista Champions League prevede la registrazione di 23 giocatori per la massima competizione europea.

I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi: Perin, Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic e Kean. Accanto ai possibili partenti, la Juventus è pronta a puntare su alcuni giocatori che l'anno scorso, per diversi motivi, hanno deluso ed hanno disputato una stagione non di certo ideale. E' il caso di Paulo Dybala e soprattutto di Douglas Costa, che complici infortuni e comportamenti discutibili fuori dal campo, hanno deluso le aspettative della dirigenza bianconera.

Secondo le ultime indiscrezioni, la volontà del nuovo tecnico della Juventus Maurizio Sarri è quella di rilanciare sia Dybala che Douglas Costa.

Juventus, Sarri vuole rilanciare Douglas Costa

Maurizio Sarri apprezzerebbe molto le qualità del centrocampista offensivo brasiliano Douglas Costa e vuole recuperarlo. Ecco perché il giocatore non sarebbe sul mercato ed anzi potrebbe essere uno dei punti fermi della Juventus della prossima stagione.

Il brasiliano rappresenta infatti l'esterno offensivo ideale per Maurizio Sarri, in grado di garantire imprevedibilità, tecnica e velocità e fornire importanti assist alla punta centrale, che dovrebbe essere Cristiano Ronaldo.

Nel settore avanzato potrebbero invece partire Higuain (piace alla Roma), Mandzukic (interessa al Borussia Dortmund) e Kean, che potrebbe finire all'Ajax nella trattativa che dovrebbe portare De Ligt alla Juventus.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, le cessioni della Juventus potrebbero essere molte, anche perché probabilmente il mercato in entrata per la Juventus non finirà con il probabile arrivo di De Ligt.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, i bianconeri sarebbero interessati all'attaccante argentino dell'Inter Mauro Icardi.

L'idea della dirigenza bianconera sarebbe quella di promuovere un'offerta "al ribasso" a fine agosto, perché l'Inter avrà necessità di venderlo prima della chiusura del Calciomercato estivo.

Altro possibile investimento potrebbe riguardare Federico Chiesa. Si attende in tal senso l'incontro fra il giocatore e Rocco Commisso, nuovo proprietario della Fiorentina.

Solo dopo ci saranno sviluppi sulla possibile trattativa con la Juventus.