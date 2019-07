Il mercato della Juventus non si svolge solo intorno alla difesa, visto che Fabio Paratici si muove anche sul fronte offensivo. Negli ultimi giorni si è parlato per lo più di Romelu Lukaku e Mauro Icardi, oltre che di Gonzalo Higuain. Il futuro del Pipita è un grosso nodo da sciogliere, visto che la Juve vorrebbe cederlo, ma la posizione dei bianconeri va in contrasto con la volontà del giocatore. Dunque i Campioni d'Italia dovranno soprattutto lavorare per convincere Higuain a lasciare Torino.

In entrata, invece, restano in piedi diverse ipotesi e una di queste porta a Federico Chiesa. Anche in questo caso la volontà del ragazzo sembra in contrapposizione con il desiderio della Fiorentina. Probabilmente sarà chiarificatore l'incontro che Chiesa avrà con Rocco Commisso. Il giocatore potrebbe chiedere la cessione alla Juve.

Chiesa vorrebbe la Juve

Federico Chiesa è uno dei giovani talenti italiani e la Juventus spesso si muove per avere nelle sue fila giocatori nostrani.

Infatti, qualche settimana fa, Sky Sport aveva rivelato che il ragazzo classe '97 aveva raggiunto un accordo con i bianconeri per un quinquennale a cinque milioni annui. La Fiorentina però ha sempre fatto muro e la nuova proprietà ha ribadito a più riprese che il giocatore non è in vendita. Adesso ci sarà probabilmente un faccia a faccia decisivo fra le parti: Federico Chiesa andrà a New York per parlare con Rocco Commisso e in questo incontro il giocatore dovrebbe chiedere al neo patron viola di poter avere il via libera per andare subito alla Juventus.

Chiesa non vorrebbe aspettare ancora un anno e vorrebbe approdare a Torino fin da subito. A questo punto bisognerà poi capire se la Fiorentina accontenterà la volontà del ragazzo oppure no.

Il West Ham su Higuain

Ieri mattina, Gonzalo Higuain si è presentato regolarmente al raduno della Juventus, visto che fa parte dei 33 convocati di Maurizio Sarri. Il giocatore, però, è in uscita visto che non rientra nei piani bianconeri. Sul Pipita ci sarebbe il West Ham.

Adesso resta da capire come evolverà la situazione, considerato che il giocatore non sembra intenzionato a lasciare la Juve. Inoltre, il club bianconero per vendere Gonzalo Higuain vorrebbe circa 40 milioni di euro. Il West Ham lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. Quello che sembra certo è che il Pipita non rientri nei piani di Maurizio Sarri. Sul Higuain c'è anche la Roma, ma il giocatore avrebbe detto chiaramente che in Italia non vorrebbe indossare altre maglie che non siano quella bianconera.

Perciò non resta che attendere l'evoluzione dei fatti e se il Pipita potrà cambiare idea oppure se bisognerà trovare altre soluzioni.