La Juventus è sicuramente una delle società più attive sul mercato, e lo confermano le recenti importanti ufficializzazioni di alcuni acquisti: dopo l'arrivo di Ramsey dall'Arsenal, è arrivata l'ufficializzazione dell'acquisto del terzino sinistro Luca Pellegrini dalla Roma per 15 milioni di euro, così come l'annuncio e la presentazione del centrocampista francese Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. Il francese ha firmato un contratto di quattro anni con la Juventus da sette milioni di euro a stagione, con ulteriore commissione per la mamma procuratore di circa 10 milioni di euro.

Pubblicità

Pubblicità

Si attendono ovviamente altri arrivi, da Demiral (per il quale mancherebbe solo l'ufficializzazione) alla definizione dell'acquisto di de Ligt dall'Ajax. Oltre agli investimenti, però, la dirigenza bianconera dovrà pensare di alleggerire la rosa, per un discorso numerico ma anche finanziario: i principali indiziati a lasciare Torino sono Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Mandzukic e Higuain. E proprio il fratello procuratore dell'argentino ha di recente rilasciato importanti dichiarazioni sulla punta: non si vuole muovere da Torino.

Pubblicità

'Higuain in Italia giocherà solo nella Juventus'

L'agente della punta argentina, sul suo account Twitter, ha confermato che Higuain in Italia giocherà solo nella Juventus, anche perché ha ancora due anni di contratto con la società bianconera. Una ferma volontà quindi quella dell'argentino, che vorrebbe rilanciarsi a Torino e troverebbe in Maurizio Sarri un importante aiuto, considerata la stima del tecnico toscano nei confronti del giocatore. Resta però difficile la sua permanenza nella città sabauda, anche per questioni economiche: inoltre, se Sarri dovesse puntare sul 4-3-3, la punta di riferimento dovrebbe essere Cristiano Ronaldo e questo limiterebbe molto la possibile titolarità della punta argentina.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Probabile quindi che, se le parole dell'agente di Higuain fossero confermate, la dirigenza bianconera possa decidere di venderlo all'estero, e la società che sembrerebbe più interessata al giocatore è l'Atletico Madrid di Diego Simeone.

Il mercato dei bianconeri

Sempre in tema cessioni, attualmente la partenza più probabile sembrerebbe quella di Joao Cancelo, che piace a Manchester City e Bayern Monaco. La Juventus valuta il portoghese 60 milioni di euro, mentre la società inglese avrebbe offerto ai bianconeri circa 54 milioni, oppure un'offerta cash e l'inserimento di una contropartita tecnica (Danilo), offerta che sarebbe stata rifiutata dalla dirigenza bianconera.

Anche Khedira potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale, mentre Matuidi per restare dovrà rinnovare il contratto, in scadenza nel 2020. Infine, anche Mandzukic ha molto mercato, interessa in Germania ed in Cina.