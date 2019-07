Sono arrivate le prime importanti ufficialità da parte delle società di vertice di Serie A: su tutte le più attive sembrerebbero proprio Napoli, Inter e Juventus, in particolar modo le prime due vogliono rafforzarsi per cercare di competere contro il dominio dei bianconeri, che dura oramai da diversi anni in Italia. Proprio la Juventus però non sta a guardare ed ha già annunciato importanti acquisti: dopo l'arrivo a parametro zero di Aaron Ramsey dall'Arsenal, si sono aggiunti il terzino sinistro Luca Pellegrini, proveniente dalla Roma, per 22 milioni di euro, Adrien Rabiot, arrivato anche lui a zero dal Paris Saint Germain e si attende a breve l'ufficialità di Demiral dal Sassuolo e la definizione della trattativa con l'Ajax per il probabile arrivo a Torino di De Ligt.

Le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, nello specifico da AS, sembrerebbero confermare la possibilità di un ulteriore arrivo a Torino: il centrocampista francese Paul Pogba vorrebbe lasciare il Manchester United e secondo il giornale sportivo spagnolo, il francese avrebbe espresso la volontà di trasferirsi proprio in bianconero, telefonando proprio al nuovo tecnico della Juventus Maurizio Sarri.

Pogba vuole ritornare in bianconero

Secondo AS, Paul Pogba avrebbe espresso il desiderio di ritornare in bianconero.

Il primo approccio con la dirigenza bianconera sarebbe avvenuto durante la festa di addio all' 'Allianz Stadium' di Andrea Barzagli. Inoltre successivamente il francese avrebbe telefonato a Maurizio Sarri per informarlo della volontà di ritornare a giocare alla Juventus. Resta la difficoltà di un'eventuale trattativa, considerando i costi notevoli che i bianconeri dovrebbero affrontare, sia per la valutazione di mercato del francese, sia per l'ingaggio che percepisce con il Manchester United. Si parla infatti di circa 150 milioni di sterline come costo per il cartellino, e di un ingaggio di almeno 15 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

Per adesso, l'eventuale arrivo di Paul Pogba è più una suggestione che una possibilità concreta, considerati i costi. Altre indiscrezioni sembravano confermare di un inserimento dello sponsor tecnico bianconero, Adidas, che potrebbe finanziare parte dei costi per l'acquisto del centrocampista francese. Di certo l'eventualità di un ulteriore arrivo sulla mediana si verificherebbe soprattutto in caso di importanti cessioni a centrocampo: Khedira e Matuidi sono a rischio cessione, mentre per la difesa il giocatore che potrebbe lasciare Torino è Joao Cancelo.

Il portoghese piace a Manchester City e Bayern Monaco e la Juventus chiede almeno 60 milioni di euro.