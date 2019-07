L'Inter potrebbe essere l'assoluta protagonista di questa settimana di Calciomercato. I nerazzurri hanno chiuso già tre acquisti settimana scorsa ufficializzando l'arrivo di Diego Godin, Valentino Lazaro e Stefano Sensi e in questi giorni potrebbero arrivare due nuovi colpi. Ieri il club meneghino ha trovato l'accordo con il Cagliari per l'acquisto di Nicolò Barella ponendo fine ad un lungo tormentone di mercato accontentando la volontà del classe 1997, che tra gennaio e giugno ha rifiutato Chelsea, Napoli e Roma pur di trasferirsi a Milano.

Ora Marotta e Ausilio cercheranno di definire anche l'acquisto di Edin Dzeko visto che per l'attacco attualmente c'è il solo Matteo Politano a disposizione di Antonio Conte con Mauro Icardi fuori dal progetto.

L'Inter vuole chiudere con Dzeko

L'Inter ha praticamente definito l'acquisto di Nicolò Barella che arriverà in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a quarantacinque milioni di euro. Il centrocampista firmerà un contratto quinquennale, fino a giugno 2024, a 2,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Ora è il turno di rinforzare l'attacco visto che il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, vorrebbe partire per la tournée in Asia con almeno uno tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku a disposizione.

E proprio per il centravanti bosniaco potrebbe esserci un'accelerata importante nella trattativa in questa settimana. Il giocatore ieri si è presentato in ritiro ma,dinanzi ad una folla che inneggiava il suo nome è sembrato scuro in volto. La sua volontà, infatti, è chiara a tutti. L'ex Wolfsburg vuole solo l'Inter con il quale ha già un'intesa di massima per un contratto triennale.

L'apertura della Roma

La settimana scorsa il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha spiegato in conferenza stampa che non intende svendere Edin Dzeko. Nonostante il contratto in scadenza a giugno 2020, infatti, i giallorossi hanno rifiutato la prima offerta dell'Inter, di poco superiore ai dieci milioni di euro. La richiesta si aggira intorno ai venti milioni di euro ma nelle ultime ore sembra essersi ammorbidita la posizione dei capitolini.

Nell'affare, infatti, potrebbe esserci l'inserimento di una contropartita tecnica per limare la distanza tra domanda ed offerta. L'ultima idea potrebbe essere rappresentata dal possibile trasferimento nella Capitale di Joao Miranda. Il centrale brasiliano chiede maggiore spazio rispetto al minutaggio avuto la scorsa stagione ma con l'arrivo di Diego Godin difficilmente riuscirà a trovarlo. Per questo motivo il passaggio alla Roma potrebbe essere l'ideale con il tecnico Fonseca che si ritroverebbe con un sostituto all'altezza di Manolas, ceduto al Napoli.