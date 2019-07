Continua a fare rumore il tormentone di questa sessione estiva di Calciomercato legato a Mauro Icardi. Solo ieri, domenica 7 luglio, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta durante la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte aveva escluso qualsiasi tipo di discorso con la Juventus, sostenendo che non vi fossero nemmeno le minime condizioni per avviare una trattativa. Allo stesso tempo, aveva definito "utopistica" qualsiasi ipotesi di scambio con Paulo Dybala, lasciando comunque aperte le porte al futuro.

A poche ore di distanza dalle affermazioni del dirigente nerazzurro è arrivata l'ennesima indiscrezione sul centravanti argentino che, se fosse confermata, lo avvicinerebbe sensibilmente ai campioni d'Italia in carica.

SportMediaset proprio di recente ha riportato che Andrea Agnelli sarebbe partito improvvisamente dall'aeroporto di Malpensa per atterrare a Ibiza presumibilmente intorno alle 23:30 sull'isola delle Baleari. Il portale sportivo dell'azienda televisiva del Biscione ha anche pubblicato una serie di foto postate su Twitter da un tifoso, le quali mostrano proprio il patron del club torinese mentre si trovava nel pullmino dell'aeroporto che presumibilmente avrebbe dovuto portarlo dallo scalo di Ibiza verso un'automobile.

Trascorsa la notte, il presidente della società piemontese potrebbe aver avuto un incontro molto importante per il futuro di Mauro Icardi.

Infatti sembra che Agnelli si sia visto con l'agente Fifa Gabriele Giuffrida che potrebbe svolgere il delicato ruolo di intermediario tra Juventus ed Inter per sbloccare una volta per tutte l'affare che dovrebbe portare Icardi alla corte della "Vecchia Signora". Intanto non sarebbe da sottovalutare una coincidenza-social spuntata circa una decina di giorni fa sul profilo Instagram di Wanda Nara, la quale ha iniziato a seguire proprio Giuffrida.

Intanto Mauro Icardi si allena a Lugano con la squadra

In attesa di capire se e quanto queste ultime indiscrezioni possano essere rivelatrici sulla prossima destinazione di Mauro Icardi, il calciatore sudamericano ha risposto regolarmente alla convocazione dell'Inter per il ritiro estivo di Lugano. L'attaccante argentino, infatti, ha iniziato ad allenarsi agli ordini di Antonio Conte, ben sapendo ormai che non rientra nei piani del tecnico pugliese e nemmeno del club.

Ad ogni modo, finora entrambe le parti si stanno comportando con grande professionalità rispettando i rispettivi obblighi ed oneri contrattuali.

Per testimoniare la sua presenza in Svizzera insieme al resto dell'organico nerazzurro, l'ex capitano su Instagram ha postato un collage formato da tre foto: la prima sulla sinistra mostra proprio il nome Lugano, la terza sulla destra reca l'anno 2019, mentre al centro campeggia proprio lui, l'attaccante argentino, probabilmente per dimostrare come, nonostante ad oggi non si sappia nulla sul suo futuro, lui sia pronto a seguire tutte le sessioni di allenamento e ad impegnarsi sul campo.