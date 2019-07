Il nome di Nicolò Barella continua ad essere molto quotato in casa Inter. Il centrocampista sembra essersi promesso alla società nerazzurra in vista della prossima stagione. Resta da trovare l'accordo con il Cagliari che in queste ultime settimane, ha alzato il muro ed anche la quotazione del giovane talento. Il patron dei rossoblu, Tommaso Giulini, nei giorni scorsi ha ammesso che ai primi di giugno c'era stata l'intesa con i nerazzurri, dopodiché questi sarebbero spariti e ci sono stati contatti con la Roma.

Offensiva, quella dei giallorossi, andata a vuoto visto che il centrocampista, dopo aver rifiutato Napoli e Chelsea a gennaio, avrebbe risposto 'picche' anche ai capitolini.

Incontro tra Inter e Cagliari

Inter e Cagliari hanno avuto un contatto in questi giorni, cercando un ravvicinamento dopo le schermaglie delle scorse settimane. L'intenzione è quella di chiudere l'affare al massimo entro la fine della prossima settimana, in modo da mettere Nicolò Barella a disposizione del nuovo tecnico nerazzurro, Antonio Conte, prima della tournéé in Asia.

L'ultima offerta del club meneghino ammontava a trentasei milioni di euro più quattro milioni di euro di bonus, con l'intenzione di togliere contropartite tecniche nell'affare.

I sardi, dal loro canto, hanno sempre chiesto cinquanta milioni di euro complessivi per il classe 1997. I due club, quindi, potrebbero venirsi incontro e chiudere a metà strada con una valutazione da quarantacinque milioni di euro, alzando sia la parte fissa che i bonus. La partenza del centrocampista, comunque, appare scontata e i nerazzurri sembrano essere l'unica e sola destinazione voluta dallo stesso Barella.

Il giocatore, già punto fisso della Nazionale italiana di Mancini, ha rifiutato l'offerta della Roma (tre milioni di euro più bonus), nonostante fosse superiore a quella della società nerazzurra che ammonta a 2,5 milioni di euro a stagione più bonus per i prossimi cinque anni.

Ci sarebbe un accordo già dallo scorso autunno

Che Nicolò Barella sia destinato all'Inter sembra cosa ormai appurata. Resta, come detto, da trovare l'accordo tra Inter e Cagliari che, presumibilmente, arriverà quanto prima per il bene di entrambe le società che vogliono chiudere questo tormentone di mercato.

Intanto sembra spuntare un ulteriore indizio su quello che dovrebbe essere il futuro del centrocampista rossoblu. Il classe 1997 avrebbe una bozza di accordo con i nerazzurri da autunno scorso e avrebbe anche trovato casa, a soli due chilometri dallo stadio San Siro, con l'ok anche della moglie Federica. Insomma, sembra solo una questione di giorni prima della definitiva fumata bianca per la buona riuscita dell'affare.