Uno dei giocatori maggiormente chiacchierati in casa Inter negli ultimi mesi è stato sicuramente Ivan Perisic. A gennaio sembrava praticamente scontata la sua partenza vista la volontà di fare un'esperienza in Premier League con l'Arsenal sulle sue tracce. A febbraio, poi, il giocatore è stato al centro della diatriba con Mauro Icardi e Wanda Nara e ora il suo futuro sembra essere nuovamente in bilico.

Con l'arrivo di Antonio Conte il vice campione del mondo sembrava dovesse giocare a tutta fascia sulla sinistra, ma il nuovo tecnico nerazzurro lo ha bocciato in quel ruolo e nelle ultime due amichevoli, contro Juventus e Paris Saint Germain, l'ha schierato come seconda punta.

Perisic vuole restare

E questo sarà il ruolo in cui verrà impiegato qualora l'ex Wolfsburg dovesse restare a Milano.

Su di lui, al momento, non sembrano esserci interessi concreti visto che si è parlato nei giorni scorsi solo di un sondaggio da parte del Monaco. Ma, a prescindere da ciò, la volontà del giocatore sembra essere quella di voler restare all'Inter la prossima stagione. Un cambio di rotta netto rispetto a quanto successo a gennaio quando chiese la cessione all'Arsenal.

Il suo nuovo ruolo sarà quello di attaccante visto che contro la Juventus ha fatto bene e con il Paris Saint Germain ha creato qualche pericolo. Il giocatore ha sorpreso in positivo per il modo in cui ha reagito al cambio di ruolo calandosi subito nella parte e ascoltando i consigli e le indicazioni del proprio allenatore.

Lukaku e Dzeko per l'attacco

Sono due i rinforzi che, comunque, arriveranno in attacco in casa Inter a prescindere dallo spostamento in avanti di Ivan Perisic.

Si tratta di Edin Dzeko e Romelu Lukaku, due trattative che i nerazzurri punteranno a chiudere per la prossima settimana. Il club, infatti, vuole regalare per inizio agosto ad Antonio Conte i due attaccanti in modo da poterci lavorare per almeno una ventina di giorni prima dell'inizio di campionato, previsto il 24 e 25 agosto. Intanto lunedì, alle ore 19, ci sarà il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A.

E i nerazzurri potrebbero provare un nuovo approccio con la Roma per far ripartire la trattativa per l'attaccante bosniaco che ha già dato il placet per trasferirsi a Milano.