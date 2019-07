Antonio Conte durante la conferenza stampa di presentazione all'Inter è stato chiaro: i giocatori non convinti del suo progetto e con scarse motivazioni sarebbero stati messi ai margini della rosa. Immediatamente tra gli "epurati" eccellenti sono risultati Mauro Icardi e Radja Nainggolan, mentre Ivan Perisic, in seguito alla prestazione poco convincente con il Manchester United, era finito nel mirino dell'allenatore pugliese perché non adatto a giocare come esterno di centrocampo.

Finora tra i meno graditi all'ex Chelsea non è risultato Antonio Candreva, anche se i tifosi della Beneamata su questo punto sembrano essere in disaccordo.

Le critiche nei confronti dell'esterno offensivo romano sono arrivate in particolar modo al termine della sfida amichevole di International Super Cup contro il Paris Saint-Germain. L'Inter è riuscita ad avere la meglio sugli avversari francesi ai calci di rigore dopo aver pareggiato per 1-1 nei minuti regolamentari, e proprio l'esecuzione dal dischetto di Candreva non è stata affatto gradita dai supporters della compagine milanese.

Il giocatore 32enne infatti si è presentato dagli undici metri quando la sua squadra era già in vantaggio, esibendosi con un "cucchiaio" sbilenco che si è stampato sulla traversa, mettendo così a rischio il risultato finale. Per fortuna al termine dei penalty i ragazzi di Antonio Conte sono riusciti comunque a prevalere sugli avversari transalpini e, anche se si trattava di una partita estiva in cui non c'era nulla d'importante in palio, i tifosi non hanno gradito l'atteggiamento di Candreva.

Infatti per molti sostenitori interisti, il rigore fallito è stato l'emblema di una performance tutt'altro che memorabile dell'ex Lazio, apparso poco grintoso e propositivo, al contrario di quanto solitamente il nuovo tecnico nerazzurro chiede ai suoi giocatori. E così, rifacendosi proprio alle dichiarazioni di Conte, gran parte del popolo della Beneamata sui social network ha invocato un'immediata esclusione dell'esterno italiano dalla rosa e una pronta cessione, chiedendo al contempo che un vero talento come Politano venga confermato, mentre diverse indiscrezioni di mercato non danno per certa la sua permanenza a Milano.

Antonio Conte ha già confermato Candreva

Probabilmente Conte non sarà d'accordo con le considerazioni dei tifosi, anche perché pare che Candreva sia uno di quei calciatori che non rientrano nella sua lista degli "epurati". Infatti tra i due c'è un ottimo rapporto di stima e fiducia reciproca, venutosi a creare ai tempi dei campionati europei del 2016 quando l'allenatore salentino, nel ruolo di CT della Nazionale italiana, era riuscito a far esprimere al meglio il calciatore capitolino nel 3-5-2 approntato per la squadra azzurra.

Nelle intenzioni dell'ex Juventus, infatti, Antonio Candreva durante la stagione dovrà essere la prima riserva del nuovo acquisto Valentino Lazaro sulla fascia destra. Di conseguenza, consapevole che il 32enne viene da stagioni ben poco esaltanti con la casacca nerazzurra, l'allenatore leccese sta lavorando per fare in modo che questi recuperi una condizione ottimale, tornando ad essere uno dei migliori interpreti del suo modulo preferito.

Sicuramente nemmeno Conte avrà gradito quel "cucchiaio" tanto inutile quanto infruttuoso e, soprattutto in vista di match ben più importanti, avrà strigliato il calciatore richiamandolo magari ad essere più concreto.

Tuttavia, in questa fase sembra proprio che Conte non abbia alcuna intenzione di escludere dal suo progetto tecnico Candreva, anche perché, con Lazaro infortunato, gli resterebbe solo D'Ambrosio per ricoprire quel ruolo.