Napoli e Inter sono tra le grandi protagoniste di questa sessione di Calciomercato. Entrambi i club hanno la necessità di rinforzarsi come in più di una circostanza dai dirigenti delle due squadre. Il patron dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, ha sottolineato di essere alla ricerca di un attaccante da affiancare a Arkadiusz Milik che garantisca trenta gol. L'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, invece, ha bocciato ufficialmente Mauro Icardi confermando l'interesse per Romelu Lukaku e Edin Dzeko. E gli interessi delle due società potrebbero intrecciarsi in queste settimane.

Napoli su Icardi

Il Napoli ha provato ad accelerare per accaparrarsi le prestazioni di Nicolas Pépé, attaccante ivoriano del Lille. Gli azzurri sono arrivati ad offrire ottanta milioni di euro ma la trattativa sembra essersi complicata nelle ultime ore con l'inserimento dell'Arsenal che ha proposto un contratto più importante al giocatore e commissioni più ricche agli agenti. Gioco al rialzo che non piace al patron dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, che potrebbe tornare nuovamente su Mauro Icardi.

Il centravanti argentino è un vecchio pallino in quanto era stato cercato dal Napoli già nell'estate del 2016 quando andava sostituito nel miglior modo possibile Gonzalo Higuain, ceduto alla Juventus per novanta milioni di euro. Ora i partenopei sono pronti a tornare alla carica per regalare un numero nove di altissimo livello a Carlo Ancelotti per andare a contendere lo scudetto alla Juventus. Trattativa tutt'altro che semplice visto che l'ex capitano dell'Inter avrebbe manifestato la volontà di trasferirsi alla Juve inizialmente.

Negli ultimi giorni, però, la moglie e agente, Wanda Nara, sta cercando di convincerlo a valutare anche la proposta dei campani. Il club di De Laurentiis, intanto, ne sta parlando con la società nerazzurra ma l'aver saputo che il Napoli è pronto ad investire ottanta milioni di euro (vedi affare Pépé) potrebbe complicare le cose.

La trattativa

Nei prossimi giorni potrebbero maturare importanti novità.

L'Inter ha chiesto al Napoli ottanta milioni di euro ma si tratta più di una provocazione visto che i nerazzurri sono disposti a trattare per offerte già a partire dai sessanta milioni di euro. La valutazione, comunque, potrebbe essere alzata inserendo nell'affare il cartellino di Arkadiusz Milik. In questo modo i due club potrebbero realizzare una plusvalenza molto importante sistemando il bilancio in ottica fair play finanziario.

Operazione che, inizialmente, l'Inter sembrava potesse realizzare con la Juventus con lo scambio che avrebbe visto Icardi in bianconero e Paulo Dybala a Milano.