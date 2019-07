La Juventus è partita per la tournée asiatica, dove giocherà alcuni match dell'International Champions Cup. Sono rimasti a casa per motivi fisici Giorgio Chiellini, Douglas Costa, Aaron Ramsey, Marco Pjaca, mentre sono 27 i convocati tra cui tanti giovani che potranno mettersi in mostra contro società prestigiose. Ci sarà anche il difensore centrale Demiral, arrivato dal Sassuolo per circa 18 milioni di euro e considerato una delle principali intuizioni di Paratici.

Il turco giocherà però solo a Singapore, in quanto non ha ottenuto il visto per la Cina, questo significa che potrebbe giocare l'amichevole di domenica 21 luglio alle ore 13:30 ora italiana e subito dopo ritornare in Italia. Proprio il difensore è richiesto sul mercato, nonostante sia appena arrivato a Torino: a volerlo è il tecnico del Milan Marco Giampaolo, che lo ritiene il difensore ideale per la sua squadra.

Come scrive il Corriere della Sera, la Juventus avrebbe promosso al Milan due possibilità per un'eventuale cessione del difensore turco: d'altronde la dirigenza bianconera crede molto nelle potenzialità di Demiral.

Le Juventus detta le sue possibili condizioni per avere Demiral

Secondo il noto giornale 'Il Corriere della Sera', la Juventus, a maggior ragione dopo l'infortunio al polpaccio di Chiellini, non vorrebbe cedere Demiral.

Potrebbe però avallare una partenza se il Milan accettasse un prestito secco oneroso o se invece offrisse una somma vicina ai 40 milioni di euro. Come è noto, la società milanese non vuole concedere il diritto di riacquisto alla Juventus, ma i bianconeri hanno molta fiducia del difensore e lo valutano molto. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal Sun, il turco potrebbe interessare anche al Manchester United, che in attesa di ufficializzare Maguire dal Leicester cerca un altro difensore.

Demiral potrebbe rientrare in una trattativa che riguarderebbe anche Paul Pogba, in uscita dal Manchester United

Il mercato della Juventus

Secondo il Sun infatti, il Manchester United potrebbe decidere di cedere il centrocampista francese se la Juventus, oltre a Demiral, inserisse anche Paulo Dybala. Parliamo ovviamente di un'indiscrezione anche se le recenti parole di Raiola sul futuro professionale di Pogba, hanno dato molte speranze ai tifosi bianconeri.

Resta però la necessità dei bianconeri di cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, per motivi di bilancio ma anche per alleggerire una rosa ricca di giocatori: in uscita ci sarebbero Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic: a proposito l'argentino interesserebbe alla Roma, mentre la punta croata piacerebbe al Borussia Dortmund e all'Everton ed alcune società cinesi.