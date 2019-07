La Juventus, in queste settimane, sarà protagonista del mercato: Fabio Paratici lavorerà alle uscite e non sono da escludere anche colpi in attacco. In avanti ci sono diversi giocatori in uscita, ma se due giocatori offensivi dovessero partire, allora i bianconeri potrebbero mettere a segno anche un colpo in entrata.

Uno dei calciatori nel mirino della Juve per rinforzare l'attacco sarebbe Mauro Icardi. Della possibilità che l'argentino passi in bianconero ha parlato a Sportitalia Niccolò Ceccarini: "E' una straordinaria occasione di mercato e rientra nelle operazioni di Fabio Paratici", ha spiegato il direttore di TMW Radio.

Il quale poi ha aggiunto che se il ds bianconero dopo aver preso a parametro zero Emre Can, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey dovesse comprare Mauro Icardi per una cifra intorno ai 50 milioni avrebbe "fatto bingo". Dunque adesso non resta che attendere i prossimi passi della Juve.

Kean e Higuain, secondo Ceccarini, sarebbero in uscita

Il direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini a Sportitalia ha fatto il punto sull'attacco della Juventus: "Sarri è stato chiaro: se Ronaldo lo tengono come esterno d'attacco, - ha dichiarato il giornalista a Sportitalia - allo stato attuale la Juve ha Kean, Mandzukic, Dybala come finto nueve e Higuain".

Il reparto offensivo dei bianconeri però potrebbe presto cambiare visto che alcuni giocatori sembrano essere in uscita. Il Pipita è uno dei possibili partenti, ma attenzione anche alla situazione di Moise Kean. Per Niccolò Ceccarini proprio l'attaccante classe 2000 e Higuain sono in uscita: "Per me i due indiziati a partire sono Higuain e Kean". Per sostituirli la Juve starebbe pensando a Mauro Icardi e anche di questo argomento ha parlato il direttore di TMW radio: "Icardi è un obiettivo della Juventus non dichiarato, ma si intuisce benissimo".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Inoltre Ceccarini ha spiegato che il bomber argentino può fare una media di 30 gol a stagione e adesso può essere preso a metà del suo prezzo: "Se Paratici lo compra a 50 milioni ha fatto Bingo" .

Khedira piace a tante squadra

L'avventura alla Juventus di Sami Khedira sembra intanto essere arrivata alle battute finali. Il tedesco ha molti estimatori soprattutto in Premier League. Su di lui ci sarebbero l'Arsenal e il Wolverhampton.

I club inglesi non sarebbero i soli che hanno messo nel mirino sali Khedira, visto che piace anche al Valencia.

Ma nelle ultime ore per il tedesco si sarebbe mossa pure la Fiorentina. Il club viola avrebbe chiesto informazioni sul tedesco che però probabilmente guadagna troppo per il budget dei toscani. Nei prossimi giorni comunque si dovrebbe capire qualcosa in più sul futuro di Sami Khedira, anche se ormai non sembrano esserci dubbi sul fatto che la sua avventura in bianconero sia praticamente finita, anche visto il grande affollamento che c'è nel reparto.