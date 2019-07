Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano sul futuro di Paulo Dybala, reduce da una stagione decisamente negativa, soprattutto a causa del ruolo di "tuttocampista" impostogli da Massimiliano Allegri. Il futuro della "Joya", come riporta la "Gazzetta dello Sport", è ad un bivio. Dybala ha deciso di tagliarsi quattro giorni di vacanza per arrivare prima a Torino e per essere pronto per la prossima stagione.

Il calciatore sudamericano parlerà con Fabio Paratici e con Maurizio Sarri. Il nuovo tecnico bianconero vorrebbe rilanciarlo, dato che lo stima moltissimo. Sarri lo vedrebbe come trequartista o come "falso nueve"; Dybala potrebbe ripercorrere le orme di Dries Mertens, che sotto la guida di Sarri raggiunse il suo record di reti in serie A. Il futuro di Dybala è comunque tutto da decidere. Su di lui è fortissimo l'interesse di Manchester United, Paris Saint Germain e soprattutto Tottenham.

Gli "Spurs" sono disposti a mettere sul piatto ben ottanta milioni di sterline, cifra che corrisponde a novanta milioni di euro, come riportata dalla stampa d'Oltremanica. Questi numeri potrebbero convincere la dirigenza bianconera a cedere il talentuoso calciatore argentino. Il club bianconero, infatti, deve assolutamente vendere in attacco e a rischio cessione ci sono anche Mandzukic, Higuain e Kean, con quest'ultimo che è seguito con grandissima attenzione dall'Everton. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni di mercato sulla Juventus.

Mercato Juventus, Neymar potrebbe essere il sostituto di Dybala

L'erede di Paulo Dybala alla Juventus potrebbe essere uno dei calciatori più forti del mondo, ovvero Neymar. La stella brasiliana non ha alcuna intenzione di proseguire la sua carriera al Paris Saint Germain, dove ha avuto numerosi contrasti con la dirigenza. Il Barcellona, club dove il brasiliano vorrebbe tornare, è la prima squadra candidata per il colpo, ma Bartomeu non ha intenzione di spendere la cifra richiesta da Nasser al-Khelaifi, ovvero circa duecentoventi milioni di euro.

Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "Mundo Deportivo", su Neymar ci sarebbe anche la Juventus, il sogno dei tifosi di questa estate. Il campione sudamericano avrebbe già parlato con il suo connazionale Douglas Costa, al quale avrebbe espresso il desiderio di giocare insieme a Cristiano Ronaldo. Sempre stando a quanto scrive il giornale iberico, il nuovo regime fiscale italiano potrebbe essere la chiave del colpo.

I calciatori, infatti, pagano molte meno tasse in Italia e Neymar potrebbe essere attratto da questa opportunità.