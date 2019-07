Può dirsi ufficialmente iniziata l'avventura di 'Capitan futuro' Daniele De Rossi in Argentina, nelle fila del boca juniors. L'ex capitano della Roma è sbarcato ieri 25 Luglio all'aeroporto di Buonos Aires con un volo Alitalia atterrato alle 6.45 ora locale accolto, nonostante l'ora non fosse comodissima, da centinaia di tifosi del Boca che hanno intonato da subito assordanti cori di incitamento all'uscita dell'aeroporto.

Ricomincia dalle lacrime dell'Olimpico

Riparte esattamente da dove aveva interrotto Daniele De Rossi, da quel tappeto verde che gli ha regalato infinite soddisfazioni e cocenti delusioni, intramontabili amicizie e sane rivalità. Lo abbiamo lasciato il 26 maggio scorso tra le lacrime di uno stadio Olimpico gremito al termine della sua 616esima partita con la maglia numero 16 tatuata sulla schiena.

Lo ritroviamo ancora sorridente, un po' assonnato forse, ma con la voglia di mettersi ancora in gioco in una nuova avventura, lontano da Roma, lontano dall'Italia, ma sempre insieme alla moglie Sarah Felberbaum che lo ha seguito nella capitale sudamericana, dall'altra parte del mondo.

È stato da subito un bagno di folla per DDR che dopo 12 ore di volo ha trovato centinaia di tifosi che gli hanno immediatamente dimostrato grande entusiasmo ed affetto per il suo trasferimento in squadra.

A dispetto dell'evidente stanchezza, l'ex capitano giallorosso si è fermato a posare per qualche foto e per firmare i primi autografi ai suoi nuovi supporters. 'Era quello che speravo' avrebbe dichiarato il centrocampista romano riferendosi al tifo argentino.

In mattinata De Rossi ha subito indossato la tuta gialloblù della sua nuova società ed ha incontrato la dirigenza 'Xeneize' per la definizione del contratto che lo legherà al Boca Juniors per otto mesi percependo circa 500 mila euro.

Nel contratto sono state inserite due clausole di uscita una per dicembre e la seconda nel marzo prossimo.

Successivamente si sono svolte le visite mediche di rito sempre accompagnato da uno strascico di tifosi che non lo ha mollato per tutta la giornata e durante tutti i suoi spostamenti. Numerosi gli striscioni recanti slogan per il nuovo acquisto del Boca che evidenziano come 'La metà + uno ti aspetta', sottolineando come la squadra dei xeneizes sia la più seguita di tutto lo stato.

Subito in campo, tra nuove e vecchie conoscenze

Al termine delle visite mediche De Rossi è subito corso alla 'Bombonera', lo storico stadio del Boca Juniors intitolato ad Alberto Josè Armando, per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra. Insieme a lui Nicolas Burdisso, con il quale De Rossi ha giocato dal 2009 al 2014 e che ora ricopre la figura di Direttore Tecnico, ed il segretario generale Christian Gribaudo.

Continuerà ad indossare la maglia numero 16 e probabilmente sarà impiegato già dal prossimo 4 agosto in occasione della seconda giornata di campionato contro il Patronato. Il Boca punta alla riconquista della coppa Libertadores dopo aver accarezzato il sogno di sollevarla lo scorso anno dopo dodici anni di digiuno, sogno sfumato nella finale di Madrid disputata contro i rivali di sempre del River Plate, concittadini di Buenos Aires.

Sempre nella giornata di ieri primi calci al pallone con addosso la casacca verde di allenamento insieme anche a qualche vecchia conoscenza. Giocheranno insieme al 'biondo di Ostia' anche Carlitos Tevez, ex della Juventus e Mauro Zarate, nelle fila della Lazio dal 2008 al 2013, con una piccola parentesi interista nella stagione 2011/2012.

Pioggia di visualizzazioni per i post ufficiali del club, sia su Twitter che su Facebook, in cui fa capolino l'ex capitano giallorosso con addosso la nuova divisa, pronto per la nuova avventura sudamericana.