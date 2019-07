La Juventus è al lavoro per arrivare a Matthijs De Ligt. I bianconeri sarebbero in costante contatto con l'Ajax e si sarebbe aperto un filo diretto fra le parti: la speranza sarebbe quella di chiudere il prima possibile per permettere a Matthijs De Ligt di unirsi ai nuovi compagni. Anche perché il difensore, che in questi giorni ha ripreso ad allenarsi con i lancieri, non vorrebbe partire per l'Austria dove il club olandese svolgerà la seconda parte della preparazione.

De Ligt ormai sembra già proiettato verso la sua nuova avventura e spera presto di poter volare direzione Torino. Intanto la Juve starebbe provando ad abbassare la richiesta dell'Ajax che resta sui 75 milioni di euro, anche perché i bianconeri sono forti dell'accordo con il ragazzo. Ogni giorno che passa, però, lascia ben sperare e il difensore sembra sempre più vicino ai campioni d'Italia.

Paratici è a Torino

La trattativa tra la Juve e l'Ajax per Matthijs De Ligt sembra andare avanti ad oltranza nella speranza di arrivare il prima possibile ad una conclusione, anche se al momento ancora non ci sarebbe un accordo totale sulle cifre dell'affare.

Fabio Paratici comunque sarebbe in costante contatto con gli olandesi proprio per riuscire a risolvere gli ultimi dettagli. Questa mattina il ds della Juve ha varcato i cancelli della Continassa per andare ad assistere all'allenamento dei bianconeri. Dunque Fabio Paratici è a Torino, in attesa di arrivare alla definizione di un nuovo grande colpo di mercato. Inoltre, nella giornata di ieri il dirigente bianconero avrebbe incontrato l'entourage di Mino Raiola proprio per parlare della questione De Ligt.

Oltre ad essere attiva sul fronte per il difensore olandese, la Juve sarebbe attenta anche alle vicende di Federico Chiesa. Il ragazzo a breve dovrebbe incontrare il nuovo patron della Fiorentina per parlare del futuro. Il club viola sembra intenzionato a tenere Chiesa almeno per un altro anno, per sapere quale sarà il futuro del ragazzo classe 97 non resta che attendere l'evoluzione dell'incontro che il giocatore avrà con la Fiorentina.

Ajax interessato a Leandro Fermandes

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile inserimento nella trattativa per Matthijs De Ligt di Moise Kean. L'attaccante piace molto all'Ajax ma per ora non se ne sarebbe fatto nulla. Gli olandesi, però, stando a quanto afferma Tuttosport, avrebbero messo nel mirino un altro giocatore della Juventus, ovvero Leandro Fernandes. Chissà che l'olandese non possa essere inserito nell'affare De Ligt e che non possa essere il pezzo giusto per finire il puzzle.

La speranza dei tifosi bianconeri è che presto possa arrivare la fumata bianca per arrivare al difensore classe 99.