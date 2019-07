E' oramai l'argomento principale degli ultimi giorni di calciomercato: parliamo ovviamente della trattativa fra Juventus ed Ajax per il passaggio del difensore della nazionale olandese De Ligt in bianconero. A detta dei principali esperti di Calciomercato, l'arrivo a Torino del centrale è praticamente certo, quello che ancora non si conosce è il giorno che sarà definito ufficialmente questo trasferimento.

Secondo alcuni media olandesi venerdì 12 luglio potrebbe essere il giorno decisivo per l'annuncio da parte della Juventus dell'acquisto del centrale olandese. Lo stesso De Ligt spinge per velocizzare il tutto, per prendere confidenza con l'ambiente bianconero ed iniziare a lavorare con il nuovo tecnico Maurizio Sarri. Il motivo per cui oggi potrebbe essere il giorno decisivo alla definizione della trattativa è perché l'Ajax il 13 luglio partirà per il ritiro in Austria e ovviamente De Ligt non vorrebbe andare proprio perché vuole diventare quanto prima un giocatore della Juventus.

De Ligt potrebbe essere ufficializzato venerdì 12 luglio

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da alcuni media olandesi, De Ligt potrebbe essere ufficializzato già venerdì 12 luglio, prima che l'Ajax si trasferisca per il ritiro estivo in Austria. Come è noto, la Juventus starebbe definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento del difensore centrale a Torino: secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore dovrebbe essere pagato intorno ai 75 milioni di euro, comprensivi di bonus mentre almeno inizialmente potrebbe essere escluso dalla trattativa Kean.

La punta italiana potrebbe decidere di andare a giocare all'Ajax per fare il definitivo salto di qualità ed ovviamente avere maggiori possibilità di giocare titolare. La Juventus potrebbe cedere la punta per circa 25 milioni di euro, con il possibile inserimento di un diritto di riacquisto da parte dei bianconeri.

Il mercato della Juventus

Il probabile acquisto di De Ligt potrebbe essere finanziato non solo dalla possibile cessione di Kean ma anche da quella di Joao Cancelo: come è noto infatti il terzino portoghese dovrebbe lasciare Torino in quanto Maurizio Sarri non lo riterrebbe l'esterno difensivo ideale per la sua Juventus.

Il portoghese piace a Manchester City e Bayern Monaco, i bianconeri lo valutano almeno 60 milioni di euro. Ci sono poi altri giocatori che potrebbero lasciare Torino: Perin ad esempio, dopo l'arrivo di Buffon, dovrebbe partire, con alcune società portoghesi e la Lazio che sarebbe interessate. Anche a centrocampo potrebbero esserci delle cessioni, su tutti quelle di Khedira e di Matuidi. Infine nel settore avanzato, oltre a Kean, potrebbero essere ceduti Higuain (piace alla Roma) e Mandzukic che interessa al Borussia Dortmund.